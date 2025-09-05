معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد گفت: ۹۱۷ هزار نفر تبعه غیرمجاز افغانستانی از ابتدای امسال تا روز گذشته از طریق گذرگاه بین‌المللی دوغارون به کشور خود بازگشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی رجبی گفت: در بازه زمانی ۷۰ روز گذشته و اجرای طرح بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستانی از ایران به کشورشان از همه ظرفیت های لازم در راستای تکریم و خروج عزتمندانه آن‌ها در دوغارون استفاده شده است.

وی اضافه کرد: روند بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستانی در نهایت حفظ کرامت و منزلت آن‌ها در معبر دوغارون در حال انجام است و با رصد و پایش‌های انجام شده برخی مشکلات و موانع اجرای طرح بازگشت در مرز دوغارون به حداقل رسیده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد ادامه داد: افزون بر ۷۰ درصد از اتباع غیرمجاز افغانستان، مرز دوغارون را برای بازگشت به کشورشان انتخاب می کنند و ۹۰ درصد آن‌ها داوطلبانه راهی کشورشان می شوند.

رجبی گفت: گذرگاه رسمی دوغارون در شرق کشور مهمترین و نخستین مرز برای خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی به وطنشان است.

وی افزود: با تعامل، همراهی و هم افزایی همه دستگاه‌های خدمات‌رسان، اجرایی، امنیتی، نظامی، انتظامی، ارتش، بسیج، خیرین و گروه‌های مردمی، مقدمات بازگشت آبرومندانه و عزتمندانه مهاجران در دوغارون فراهم شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد اضافه کرد: با رایزنی‌های انجام شده و همکاری طرف مقابل حکومت سرپرستی افغانستان، انتقال وسایل منزل اتباع غیرمجاز از جای جای کشور تا نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان امکان پذیر شده و رفت و آمد روزانه بیش از ۳۵۰ دستگاه کامیون حامل لوازم خانگی در دوغارون گزارش شده است.

رجبی ادامه داد: هم اینک مدت زمان ماندگاری تبعه غیرمجاز افغانستانی در دوغارون و خروج از ایران بعد از طی شدن مراحل قانونی به کمتر از یک ساعت رسیده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: اتباع غیر مجاز ، مرز دوغارون
خبرهای مرتبط
مدیر کل گمرک دوغارون:
صاحبان کالا از ارسال محموله‌های تجاری به گمرک دوغارون خودداری کنند
دوغارون منطقه ویژه اقتصادی شد/ تایباد، قطب اشتغالزایی شرق کشور
هزار و ۱۸۵ تبعه افغانستانی از مرز دوغارون به کشورشان بازگشتند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حفظ مرکزیت حرم رضوی در بازآفرینی بافت‌های فرسوده مشهد ضروری است
آخرین اخبار
حفظ مرکزیت حرم رضوی در بازآفرینی بافت‌های فرسوده مشهد ضروری است
۹۱۷ هزار مهاجر غیرمجاز افغانستانی از مرز دوغارون به کشورشان بازگشتند