کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت پنبه و گردو، کشاورزان قطع آبیاری را در دستور کار قرار دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، گلخانه داران نسبت به استحکام سازه های گلخانه ای و حفاظت از ادوات کشاورزی در برابر وزش باد شدید اقدام کنند و همواره مدیریت تهویه و هوادهی تهویه در سالن های پرورش قارچ را در دستور کار قرار دهند.

وی با تاکید بر تسریع در چینش خوشه های خرما و اقدام به هوادهی خوشه های دپو شده افزود: باغداران نسبت به تنظیم دور آبیاری باغات و نخیلات جهت جلوگیری از عارضه خشکیدگی خوشه خرما اقدام کنند.

 رفیعی ادامه داد: زنبوداران حفاظت از زنبورهای عسل در برابر وزش بادهای نسبتا شدید و گرد و خاک را در دستور کار قرار دهند و با توجه به شرایط جوی، دامداران و عشایر از عبور ارتفاعات خودداری کنند‌.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر شست و شوی برگ درختان میوه در صورت مشاهده آفت کنه گفت: کشاورزان قطع آبیاری مزارع پنبه با نزدیک شدن به فصل برداشت و قطع آبیاری درختان گردو ۳ هفته قبل از برداشت به منظور جلوگیری از سیاه شدن مغز گردو در دستور کار قرار دهند.

 براساس نقصه های هواشناسی، امروز در نیمه جنوبی کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان و برخی نقاط استان فارس در ساعات بعدازظهر رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود. طی این مدت برای شمال آذربایجان غربی بارش پراکنده  باران انتظار می رود.

امروز برای استان های ساحلی دریای خزر، اردبیل بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود. تا روز یکشنبه در شرق کشور بویژه منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک رخ خواهد داد. 

 

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران ، دمای هوا
خبرهای مرتبط
کشاورزان در هنگام رعد و برق به مکان‌های ایمن پناه ببرند
ضرورت تسریع در برداشت محصولات کشاورزی و انتقال به انبار/کشاورزان از محلول پاشی و سم پاشی باغات در زمان بارندگی اجتناب کنند
دامداران از مه پاش در سالن‌های تولید شیر استفاده کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عرضه خودروهای وارداتی طی چند روز آینده/ زمان واریز سود سهام عدالت مشخص شد+ فیلم
ساعت کاری ادارات و بانک‌ها تا پایان شهریور تغییر نمی‌کند
قیمت خودرو در سامانه ۱۲۴ اعلام می‌شود
تولید ۲۰۲ هزار دستگاه خودرو طی ۶ ماهه امسال/ کاهش حجم مطالبات قطعه‌سازان به ۳.۵ هزار میلیارد تومان
ایدرو و سازمان صنایع هوایی برای تقویت صنعت هوایی کشور همکاری می‌کنند
انعقاد قرارداد مشارکت مدنی برای ۱۰۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید
افزایش نسبی دمای هوا در شهرهای شمالی کشور
کاهش پولشویی در حوزه تسهیلات از طریق اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان
صندوق‌ها ابزار مدیریت ریسک در بازار سرمایه/ نوسان جزء ذات بازار است
آغاز طرح تعویض ۱۴۰ هزار دستگاه کولر‌های آبی قدیمی
آخرین اخبار
صندوق‌ها ابزار مدیریت ریسک در بازار سرمایه/ نوسان جزء ذات بازار است
عرضه خودروهای وارداتی طی چند روز آینده/ زمان واریز سود سهام عدالت مشخص شد+ فیلم
راه اندازی بورس بین‌الملل تا پایان سال در کیش
استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی برای هزینه‌های عمرانی کشور
تأکید وزیر صمت بر لزوم همگون‌سازی قوانین با شرایط فعلی تولید
افزایش نسبی دمای هوا در شهرهای شمالی کشور
قیمت خودرو در سامانه ۱۲۴ اعلام می‌شود
جایگاه ایمنی هوانوردی کشور؛ رتبه ۹۹ جهان و دهم خاورمیانه
انعقاد قرارداد مشارکت مدنی برای ۱۰۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید
ایدرو و سازمان صنایع هوایی برای تقویت صنعت هوایی کشور همکاری می‌کنند
ساعت کاری ادارات و بانک‌ها تا پایان شهریور تغییر نمی‌کند
آغاز طرح تعویض ۱۴۰ هزار دستگاه کولر‌های آبی قدیمی
تولید ۲۰۲ هزار دستگاه خودرو طی ۶ ماهه امسال/ کاهش حجم مطالبات قطعه‌سازان به ۳.۵ هزار میلیارد تومان
کاهش پولشویی در حوزه تسهیلات از طریق اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان
موفقیت معاهده پلاستیک نیازمند حمایت مالی و انتقال فناوری است
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۵ شهریور ماه
شست و شوی برگ درختان میوه دارای آفت امری ضروری است
افزایش ۵ درصدی تولید برنج داخلی/ صادرات بخش کشاورزی ۱۰.۶ درصد رشد کرد
چینی‌ها پاسخ مثبت دهند برقی شدن راه آهن تهران- مشهد کلید می‌خورد
ارائه تسهیلات بانکی برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر خانگی کلید خورد
قیمت استاندارد جهانی هر متر ساخت مسکن ۵۰۰ دلار اعلام شد+ فیلم
رئیس سازمان مالیات: ۸۸۱ پروژه ملی منتظر انتخاب مودیان است
پایان اسکان اضطراری خانواده‌های آسیب دیده از دفاع مقدس ۱۲ روزه تا یک ماه آینده+ فیلم
اعمال تعرفه پُرمصرف‌ها در انتظار ارائه اطلاعات برخط سامانه املاک و اسکان
عمودی سازی راهکار توسعه شهرها در مناطق مختلف کشور+ فیلم
افزایش ۲.۲ برابری صادرات ایران به آفریقا در چهار ماه نخست امسال
غفلت ۴۰ ساله در لجستیک راه آهن/ رتبه ۱۲۵ لجستیک ایران در جهان
اثرگذاری ۲۰ درصدی تحریم‌ها بر صنعت ساختمان کشور+ فیلم
آغاز عملیات اجرایی فاز دوم بندر خشک آپرین
افزایش ۱۹ هزار و ۳۲۸ واحدی شاخص کل بورس