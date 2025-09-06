کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت پنبه و گردو، کشاورزان قطع آبیاری را در دستور کار قرار دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، گلخانه داران نسبت به استحکام سازه های گلخانه ای و حفاظت از ادوات کشاورزی در برابر وزش باد شدید اقدام کنند و همواره مدیریت تهویه و هوادهی تهویه در سالن های پرورش قارچ را در دستور کار قرار دهند.

وی با تاکید بر تسریع در چینش خوشه های خرما و اقدام به هوادهی خوشه های دپو شده افزود: باغداران نسبت به تنظیم دور آبیاری باغات و نخیلات جهت جلوگیری از عارضه خشکیدگی خوشه خرما اقدام کنند.

رفیعی ادامه داد: زنبوداران حفاظت از زنبورهای عسل در برابر وزش بادهای نسبتا شدید و گرد و خاک را در دستور کار قرار دهند و با توجه به شرایط جوی، دامداران و عشایر از عبور ارتفاعات خودداری کنند‌.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر شست و شوی برگ درختان میوه در صورت مشاهده آفت کنه گفت: کشاورزان قطع آبیاری مزارع پنبه با نزدیک شدن به فصل برداشت و قطع آبیاری درختان گردو ۳ هفته قبل از برداشت به منظور جلوگیری از سیاه شدن مغز گردو در دستور کار قرار دهند.

براساس نقصه های هواشناسی، امروز در نیمه جنوبی کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان و برخی نقاط استان فارس در ساعات بعدازظهر رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود. طی این مدت برای شمال آذربایجان غربی بارش پراکنده باران انتظار می رود.

امروز برای استان های ساحلی دریای خزر، اردبیل بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود. تا روز یکشنبه در شرق کشور بویژه منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک رخ خواهد داد.