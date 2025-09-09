مراسم آغاز احداث ۲ بوستان جدید در منطقه یک برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم آغاز احداث ۲ بوستان جدید در منطقه یک، صبح امروز با حضور داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، علی محمد مختاری مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران، هادی حق‌بین شهردار منطقه یک، خانواده معظم شهدا و احسان صفایی معاون خدمات شهری منطقه یک برگزار شد.

هادی حق بین در ابتدای این مراسم اظهار کرد: این دو پروژه با ارزش ۱۰ همت تقدیم شهروندان می شود. منطقه یک با سرانه فضای سبز در حدود ۲۹ مترمربع یکی از مناطق شاخص در این حوزه است و کماکان در حال حفظ و توسعه سرانه فضای سبز هستیم. بر همین اساس دو پلاک تملک شده و به عنوان دو بوستان نسل جدید تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید. این دو بوستان به صورت پایلوت در بحث بوستان های نسل جدید و شاخص های مرتبط با آن اجرایی می شوند.

وی افزود: بوستان اقدسیه با توجه به محل احداث آن به یک بوستان فرامنطقه ای تبدیل می شود. همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که ۱۵ سال از احداث آخرین بوستان در منطقه یک می گذرد و این دو بوستان پس از ۱۵ سال در منطقه مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

همچنین داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در این مراسم گفت: بحث توسعه فضای سبز در تهران هم رویکرد ما در این دوره و هم جزو اسناد بالادستی است. مدل ما در توسعه بوستان ها با تغییر به ایجاد نسل جدیدی از بوستان ها رسیده است و این دو بوستان از نسل جدید خواهد بود. همزمان با آغاز احداث بوستان اقدسیه، در محله زعفرانیه نیز بوستان جهاندیدگان احداث خواهد شد.

وی افزود: استفاده از پساب که در این زمینه تفاهم‌نامه های خوبی با آبفا منعقد کردیم‌، نوع گیاهانی که کاشته می شود و و روش های آبیاری زیرسطحی هوشمند، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، احداث ایستگاه های شارژ، مبلمان ها و پایه چراغ های جدید و ایجاد مسیرهای دوچرخه و اسکوتر از شاخصه هایی است که در بوستان های نسل جدید مد نظر قرار می گیرد.

گودرزی درخصوص بوستانی که در محله زعفرانیه احداث می شود، توضیح داد: محل احداث بوستان محله زعفرانیه پیش از این مجموعه ای برای سالمندان بوده که آن را تملک کرده و به بوستان ویژه ای برای جهاندیدگان و سالمندان تبدیل خواهد شد.

برچسب ها: شهرداری تهران ، احداث بوستان
خبرهای مرتبط
روگذر فتح - باغستان در منطقه ۲۱ افتتاح شد
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
افتتاح ۳۰ پروژه عمرانی در تهران تا پایان سال/ پل‌های فلزی ایمن می‌شوند
شهرداری وزرشگاه یادگار امام را میراث نمی‌دهد/ معتادان بهبود یافته می‌توانند پاکبان شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تازه داماد به خاطر عکس‌های عروسی قاتل شد
آزادی ۱۷۵ زندانی با مرخصی پایان حبس
۲ بوستان نسل جدید در منطقه یک احداث می‌شود
یکطرفه شدن جاده چالوس برای چهارمین روز متوالی
ترافیک سنگین در خروجی آزادراه تهران_شمال
مدیرعامل صندوق فرهنگیان: وارد شدن صندوق به بورس موجب شفافیت مالی می‌شود
ترافیک پرحجم و سنگین در برخی از معابر و بزرگراه‌های پایتخت
آموزش‌های آکادمیک، فعالیت‌های جمعیتی را دانش‌بنیان می‌کند
ضرورت اجرای اصل مقابله با بی‌کیفرمانی
وضعیت هوای تهران نارنجی و آلوده است
آخرین اخبار
۲ بوستان نسل جدید در منطقه یک احداث می‌شود
نیمی از مشکل کمبود پاکبان در تهران حل شد + فیلم
نخستین مجتمع حقوقی حل اختلاف کارگری و کارفرمایی کشور افتتاح شد
جشن «پیامبر مهربانی» فردا در تهران برپا می‌شود
ترافیک سنگین در خروجی آزادراه تهران_شمال
تصمیمات متناقض حریم پایتخت را از بین می‌برد
ضرورت اجرای اصل مقابله با بی‌کیفرمانی
آموزش‌های آکادمیک، فعالیت‌های جمعیتی را دانش‌بنیان می‌کند
ترافیک پرحجم و سنگین در برخی از معابر و بزرگراه‌های پایتخت
وضعیت هوای تهران نارنجی و آلوده است
یکطرفه شدن جاده چالوس برای چهارمین روز متوالی
تازه داماد به خاطر عکس‌های عروسی قاتل شد
مدیرعامل صندوق فرهنگیان: وارد شدن صندوق به بورس موجب شفافیت مالی می‌شود
آزادی ۱۷۵ زندانی با مرخصی پایان حبس
تاجزاده تاکنون هیچ درخواستی برای مرخصی نداده است
اعلام جرم علیه رئیس و برخی عوامل یک بیمارستان در تهران
تهران میزبان هفت روز رویداد هنری و فرهنگی می‌شود
لزوم متناسب‌سازی اقدامات دستگاه‌ها با نیاز‌های روز جوانان
تهران آماده برگزاری هفته فرهنگی با محوریت گردشگری است
وجود ۱۱۰ سگ‌ تجسس در کشور/ مراکز آنست توسعه پیدا می کنند+ فیلم
هر وسیله نقلیه‌ای که از حالت استاندارد خارج شود، نقص فنی دارد
هیأت حقوق بشری روسیه جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به زندان اوین را محکوم کرد
احداث ۱۱۰ مدرسه جدید به همت بسیج سازندگی/ نهضت مدرسه‌سازی پایتخت را از محرومیت آموزشی خارج می‌کند
تمهیدات ترافیکی ویژه جشن ۱۵۰۰ سالگی ولادت پیامبر اکرم (ص)
افزایش ظرفیت پرواز‌های عمره از ۳۱ شهریور/ تشرف روزانه هزار نفر به سرزمین وحی
۳۴۷ طرح تعاونی در سراسر کشور به صورت بر خط افتتاح شد
فرماندار تهران: تهران را به دنیا معرفی کنیم/ هفته فرهنگی بهترین فرصت برای شاد کردن مردم است
جزئیات جشن وحدت اقوام/ کنسرت خیابانی لهراسبی و نعمت الهی در چیتگر
معابر و بزرگراه‌های منطقه ۲ به نام پیامبر مهربانی‌ها مزین شد
شروع پروژه‌های آماده‌سازی بوستان در محلات اراج و زعفرانیه