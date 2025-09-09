مراسم آغاز احداث ۲ بوستان جدید در منطقه یک برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم آغاز احداث ۲ بوستان جدید در منطقه یک، صبح امروز با حضور داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، علی محمد مختاری مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران، هادی حق‌بین شهردار منطقه یک، خانواده معظم شهدا و احسان صفایی معاون خدمات شهری منطقه یک برگزار شد.

هادی حق بین در ابتدای این مراسم اظهار کرد: این دو پروژه با ارزش ۱۰ همت تقدیم شهروندان می شود. منطقه یک با سرانه فضای سبز در حدود ۲۹ مترمربع یکی از مناطق شاخص در این حوزه است و کماکان در حال حفظ و توسعه سرانه فضای سبز هستیم. بر همین اساس دو پلاک تملک شده و به عنوان دو بوستان نسل جدید تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید. این دو بوستان به صورت پایلوت در بحث بوستان های نسل جدید و شاخص های مرتبط با آن اجرایی می شوند.

وی افزود: بوستان اقدسیه با توجه به محل احداث آن به یک بوستان فرامنطقه ای تبدیل می شود. همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که ۱۵ سال از احداث آخرین بوستان در منطقه یک می گذرد و این دو بوستان پس از ۱۵ سال در منطقه مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

همچنین داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در این مراسم گفت: بحث توسعه فضای سبز در تهران هم رویکرد ما در این دوره و هم جزو اسناد بالادستی است. مدل ما در توسعه بوستان ها با تغییر به ایجاد نسل جدیدی از بوستان ها رسیده است و این دو بوستان از نسل جدید خواهد بود. همزمان با آغاز احداث بوستان اقدسیه، در محله زعفرانیه نیز بوستان جهاندیدگان احداث خواهد شد.

وی افزود: استفاده از پساب که در این زمینه تفاهم‌نامه های خوبی با آبفا منعقد کردیم‌، نوع گیاهانی که کاشته می شود و و روش های آبیاری زیرسطحی هوشمند، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، احداث ایستگاه های شارژ، مبلمان ها و پایه چراغ های جدید و ایجاد مسیرهای دوچرخه و اسکوتر از شاخصه هایی است که در بوستان های نسل جدید مد نظر قرار می گیرد.

گودرزی درخصوص بوستانی که در محله زعفرانیه احداث می شود، توضیح داد: محل احداث بوستان محله زعفرانیه پیش از این مجموعه ای برای سالمندان بوده که آن را تملک کرده و به بوستان ویژه ای برای جهاندیدگان و سالمندان تبدیل خواهد شد.