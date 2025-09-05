باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فنلاند روز جمعه در اطلاعیه ای اعلام کرد که به یک بیانیه درباره حل صلح‌آمیز مسئله فلسطین و اجرای راه‌حل دو دولتی می‌پیوندد.

این بیانیه نتیجه یک کنفرانس بین‌المللی در سازمان ملل در ماه ژوئیه است که توسط عربستان سعودی و فرانسه در مورد این درگیری چند دهه‌ای هدایت شد. ایالات متحده و اسرائیل این رویداد را تحریم کردند.

«الینا والتونن»، وزیر امور خارجه فنلاند در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «فرآیندی که توسط فرانسه و عربستان سعودی رهبری می‌شود، مهم‌ترین تلاش بین‌المللی در سال‌های اخیر برای ایجاد شرایط برای راه‌حل دو دولتی است.»

اولین گام ترسیم شده در این بیانیه، پایان دادن به جنگ نزدیک به دو ساله بین اسرائیل و گروه حماس در غزه است.

عربستان سعودی و فرانسه از کشور‌ها در سازمان ملل خواسته‌اند که از این بیانیه حمایت کنند که «گام‌های ملموس، زمان‌بندی شده و غیرقابل بازگشت» را به سمت اجرای راه‌حل دو دولتی ترسیم می‌کند.

برخلاف برخی دیگر از کشور‌های اروپایی مانند اسپانیا و نروژ، فنلاند فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت نشناخته است. دولت ائتلافی فنلاند در مورد به رسمیت شناسی رسمی دچار اختلاف داخلی است.

منبع: رویترز