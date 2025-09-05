باشگاه خبرنگاران جوان -یعقوب هوشیار در دیدار با رئیس پژوهشگاه فضایی ایران اظهار کرد: همکاری شهرداری با پژوهشگاه فضایی ایران میتواند مسیر تازهای برای حل مشکلات کلانشهرها بگشاید.
هوشیار ضمن تاکید بر بهره گیری از ظرفیت پژوهشگاه فضایی ایران در پروژههای فناورانه کلانشهر تبریز گفت:با تعریف پروژههای مشترک همکاری بین پژوهشگاه فضایی ایران و کلانشهر تبریز این مهم تحقق مییابد.
وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای ماهواره خیام اظهار کرد: تصاویر با دقت بالای ماهوارهای میتوانند در مدیریت منابع آبی، پایش خشکسالی، رصد وضعیت رودخانهها و منابع زیرزمینی نقش اساسی ایفا کنند. همچنین استفاده از این فناوری در پایش آلودگی هوا، گردوغبار و آلایندههای زیستمحیطی به شهرداریها کمک میکند تا تصمیمات دقیقتر و مبتنی بر دادههای علمی اتخاذ نمایند.
وی افزود: پژوهشگاه فضایی ایران با تکیه بر تجربه علمی و ظرفیتهای فناورانه خود آمادگی دارد در قالب همکاریهای مشترک، خدمات متنوع ماهوارهای را در اختیار شهرداری تبریز و سایر شهرداریهای کلانشهرهای کشور قرار دهد. این همکاریها میتواند گام مهمی در مسیر مدیریت هوشمند شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشد.
گفتنی است در این نشست کارشناسان پژوهشگاه فضایی ایران گزارشی جامع از توانمندیهای پژوهشگاه در حوزه سنجش از دور و ارائه خدمات مبتنی بر تصاویر سوپررزولوشن ماهواره خیام ارائه کردند. این تصاویر با دقت بالا میتوانند در حوزههای متنوعی همچون مدیریت منابع شهری، رصد تغییرات کالبدی، کنترل ساختوسازهای غیرمجاز، پایش تغییر کاربری اراضی و بهبود نظام حملونقل و ترافیک شهری به کار گرفته شوند.
همچنین بر اساس توافقات صورت گرفته مقرر شد با همکاری پژوهشگاه فضایی ایران و شهرداری تبریز، مجمع شهرداریهای کلانشهرها با محوریت معرفی توانمندیهای پژوهشگاه فضایی ایران و بررسی راهکارهای فناورانه برای مدیریت منابع، حل چالشهای شهری و زیستمحیطی برگزار شود.
در این نشست مشترک همچنین نماد ماهواره بومی ناهید ۲ توسط رئیس پژوهشگاه فضایی ایران به شهردار تبریز اهدا شد.
در بخش دیگری از نشست موضوع تهاتر زمین فعلی پژوهشکده رانشگرهای فضایی تبریز با زمینی مناسبتر برای احداث ساختمان جدید این پژوهشکده مورد بررسی قرار گرفت. این اقدام میتواند زمینه توسعه فعالیتهای پژوهشی و آزمایشگاهی پژوهشگاه را در منطقه شمال غرب کشور فراهم کند.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما