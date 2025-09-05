باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دو منبع آگاه از این موضوع گفتند که ایالات متحده دستور استقرار ده فروند جنگنده F-۳۵ در یک فرودگاه پورتوریکو برای انجام عملیات ادعایی علیه کارتل‌های مواد مخدر را صادر کرده است؛ اقدامی که به احتمال زیاد تنش‌ها در منطقه را بیشتر دامن خواهد زد.

این جنگنده‌های پیشرفته به حضور نظامی آمریکا در جنوب دریای کارائیب اضافه خواهند شد، زیرا دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به اجرای یک وعده انتخاباتی برای اقدام شدید علیه گروه‌هایی که مدعی قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده است، می‌پردازد.

این تحول روز جمعه، سه روز پس از آن رخ می‌دهد که نیرو‌های آمریکایی به قایقی حمله کردند که به ادعای ترامپ حامل «مواد مخدر» از ونزوئلا بود و در آن ۱۱ نفر کشته شدند. به نظر می‌رسد این حمله، صحنه را برای یک کمپین نظامی مداوم در آمریکای لاتین فراهم کرده است.

این منابع که به شرط ناشناس ماندن سخن گفتند، بیان کردند که ۱۰ جنگنده برای انجام عملیات علیه سازمان‌های معرفی شده به عنوان مواد مخدر-تروریستی که در جنوب دریای کارائیب فعالیت می‌کنند، ارسال می‌شوند. آنها گفتند که این هواپیما‌ها باید تا اواخر هفته آینده در منطقه حاضر شوند.

ایالات متحده در هفته‌های اخیر ناو‌های جنگی را در جنوب دریای کارائیب مستقر کرده است.

منبع: رویترز