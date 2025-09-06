باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد مرادی مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن گفت: طی ۲ ماه اخیر مشکل تامین نهاده بویژه در بحث ذرت بزرگترین دغدغه مرغدار است و جایگزینی برای آن ندارد و مرغی که در صنعت مرغ تخمگذار آسیب می بیند، برگشت به حالت اولیه امکان پذیر نیست.

به گفته وی، با کاهش تنش های گرمایی و دما، نگران شیوع بیماری ها داریم.

مرادی ادامه داد: با توجه به میزان خرید و کاهش مصرف صنعتی، از ابتدای سال خرید حمایتی از مرغداران را انجام دادیم و اکنون با نرخ ۶۵ هزارتومان خرید کماکان ادامه دارد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه صادرات تخم مرغ کماکان ادامه دارد، افزود: ظرفیت صادرات تخم مرغ مشخص است و ما از حداکثر این ظرفیت استفاده می کنیم. براساس برنامه صادرات همانند روند ۳ سال گذشته متوقف نخواهد شد.

وی گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ شهریور به ۱۱۵ هزارتن برسد که نسبت به سال قبل تولید فزونی داشته است، اما مشکلات که صنعت در ماه های اخیر داشته بی تردید اثر خود را در نیمه دوم سال می گذارد.