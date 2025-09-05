باشگاه خبرنگاران جوان _ امام جمعه زاهدان خاطرنشان کرد: غالب علمای اهل سنت و برخی از علمای شیعه و امامیه قائلند میلاد حضرت رسول در دوازدهم ربیعالاول بوده است، البته مشهور میان امامیه و شیعه و قول برخی از علمای اهل سنت این است که در هفدهم ربیعالاول چهارشنبه پیش رو سالروز میلاد آن حضرت قرار دارد که همزمان با میلاد امام جعفر صادق علیهالسلام نیز هست و این ایام با برکت، اعیاد سعیده و هفته وحدت را خدمت همه تبریک عرض میکنیم.
آیتالله محامی در ادامه اظهار داشت: نخستین نکته، نگاهی گذرا به برخی از اهم فعالیتهای رسول معظم اسلام پس از دوره صبر و مقاومت و تبلیغ و دعوت به اسلام در مکه است و حضرت پس از ۱۳ سال حضور در مکه، در دوره ۱۰ ساله مدینه اقدامات مهمی داشتند که اولین آن، هجرت به مدینه بود.
وی با اشاره به واقعه لیلةالمبیت و آغاز هجرت پیامبر (ص) افزود: آغاز این دوره با هجرت پیامبر به مدینه همراه بود در اول ربیعالاول واقعه لیلةالمبیت رخ داد که امیرالمؤمنین علی علیهالسلام به جای پیامبر خوابید و آن حضرت از مکه خارج شد و مشرکان به خیال اینکه پیامبر در خانه است هجوم آوردند، اما با علی علیهالسلام مواجه شدند و پیامبر پس از خروج، چند روزی در محله قبا توقف کردند و منتظر علی علیهالسلام ماندند تا امانتهای مردم را بازگرداند و اهل و عیال پیامبر را به مدینه بیاورد در این ایام، نخستین اقدام پیامبر تاسیس مسجد قبا بود که نشاندهنده جایگاه رفیع مسجد و وقف است.
آیتالله محامی با تاکید بر اهمیت وقف در سنت پیامبر و اهلبیت علیهمالسلام تصریح کرد: حضرت علی (ع) در مدینه چاههایی حفر کرد و پس از رسیدن به آب، همان لحظه وقفنامه مینوشت و آن را وقف میکرد و این سنت باقیات صالحات است و عمدتاً در مسیر نیازهای دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه قرار داشته است و این یک درد است کسی که باید جامعه اسلامی را مدیریت کند کنار گذاشته میشود و میرود چاه آب میکند و جامعه از مدیریت او محروم میشود و وقتی به اصرار از او خواستند مدیریت جامعه اسلامی را بپذیرد به گونهای با او رفتار کردند که سر در چاه و با چاه درد دل میکرد.
وی با بیان اینکه دومین اقدام پیامبر پس از ورود به مدینه اقامه نخستین نماز جمعه در محله بنیسالم بود، خاطرنشان کرد: سومین محور، تاسیس حکومت اسلامی و تلاش برای تثبیت آن بود تا اسلامی که آورده تا قیام قیامت باقی بماند و رشد کند.
امام جمعه زاهدان ادامه داد: پیامبر اکرم در این مسیر چند اقدام مهم داشتند؛ نخست تقویت بنیانهای فکری جامعه اسلامی با تبیین آیات، احادیث و معارف دینی، دوم دعوت دیگران به اسلام نه فقط با زبان بلکه با اخلاق، مهرورزی و محبت و قرآن کریم اخلاق پیامبر را با عظمت یاد کرده است که «إِنَّکَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ» پیامبر اخلاق بزرگی دارد و آن حضرت فرمودند «إنما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق» من برای همین مبعوث شدم تا اخلاق کریمانه را تمام کنم ک قله اوج آن را به بشریت نشان بدهم و اخلاق پیامبر در اوج بود.
وی برای نمونه به ماجرایی اشاره کرد و گفت: فردی در مسجد دراز کشید و پای خود را به دیوار زد و گستاخانه گفت «حدثنی یا محمد»؛ برایم سخن بگوای محمد، در حالی که شاید هر کسی دیگری بود او را با خشونت از مسجد بیرون میکرد، پیامبر نشست و برای دعوت همان فرد به اسلام با او سخن گفت در ماجرای دیگری در میدان جنگ، پیامبر از لشکر فاصله گرفته بود و دشمنی بر او مسلط شد او شمشیر پیامبر را برداشت و بالا سر ایشان ایستاد و گفت: «الان چه کسی تو را نجات میدهد؟» پیامبر فرمود: «خدای من» همان لحظه دشمن بر زمین افتاد و شمشیر از دستش رها شد پیامبر شمشیر را برداشت و بر بالای سر او ایستاد و فرمود: «حالا چه کسی تو را نجات میدهد؟» آن فرد پاسخ داد: «اخلاق توای پیامبر»
پیامبر از جان او گذشت و او را رها کرد
آیتالله محامی سومین اقدام پیامبر را «تقویت بنیان جامعه اسلامی با گسترش اخلاق، ایثار و مدارا» دانست و گفت: پیامبر میان مسلمانان عقد اخوت برقرار کرد تا اتحاد و وحدت تقویت شود و حتی امیرالمؤمنین علی علیهالسلام را برادر خویش قرار داد.
وی افزود: سومین اقدام پیامبر، تقویت بنیان جامعه اسلامی با گسترش اخلاق، ایثار و مدارا بود او میان مسلمانان عقد اخوت برقرار کرد و آنان را دو به دو با یکدیگر برادر ساخت حتی وقتی امیرالمؤمنین علی علیهالسلام تنها ماند، پیامبر فرمود: «علی! آیا راضی نمیشوی که من برادر تو باشم؟» و با او عقد اخوت بست.
امام جمعه زاهدان تصریح کرد: اقدام دیگر پیامبر، امضای تفاهمنامهها با طوایف و قبایل غیرمسلمان بود تا خطری متوجه جامعه اسلامی نشود و پایههای حکومت اسلامی تقویت گردد اینها بخشی از اهم کارهای پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله در مسیر تثبیت حکومت نوپیدا و نهادینهسازی نظام اسلامی بود.
امام جمعه زاهدان با اشاره به استمرار سنت پیامبر اکرم(ص) توسط ائمه هدی(ع) اظهار داشت: ائمه اطهار(ع) بهرغم آنکه معمولاً حکومت در اختیارشان نبود جز دوره پنجساله امیرالمؤمنین(ع) و چند روزی از حکومت امام حسن مجتبی(ع) همان مسیر پیامبر را دنبال کردند.
وی با اشاره به سالروز میلاد امام صادق(ع) افزود: امام صادق(ع) نیز همچون پیامبر اکرم، در راه تقویت علم، ترویج معارف اسلامی و تحکیم بنیانهای فکری جامعه اسلامی تلاش کرد و با تربیت هزاران شاگرد و برجایگذاشتن احادیث نورانی و گنجینهای ارزشمند از معارف، مسیر پیامبر را ادامه داد و ایشان علاوه بر این، در گسترش اخلاق، دعوت به اسلام در گفتار و عمل، و تقویت اتحاد و وحدت در جامعه اسلامی نقشی کلیدی ایفا کرد.
امام جمعه زاهدان در توضیح جایگاه اخلاق امام صادق(ع) به نمونهای اشاره کرد و گفت: نقل شده است که فردی بیدین و ضدخدا، در بحثی با یکی از پیروان امام صادق(ص) پرخاشگری و تندی میکرد آن فرد با اعتراض به رفتار تند وی گفت: «اگر تو از شاگردان جعفر بن محمد نیستی، چون او که بزرگ شماست، وقتی با او بحث میکنیم آنقدر آرام و با اخلاق و صبر به سخنان ما گوش میدهد که گمان میکنیم تحتتأثیر قرار گرفته است، اما بعد یکبهیک پاسخ ما را میدهد تو چرا اینگونه رفتار میکنی؟» این نشان میدهد که امام صادق(ع) حتی در برابر غیرمسلمانان نیز به رعایت اخلاق پایبند بود و همین اخلاق، جاذبهای برای جذب دیگران ایجاد میکرد.
وی ادامه داد: تقویت بنیانهای فکری جامعه اسلامی بهطور عام و جامعه شیعی بهطور خاص، و همچنین تقویت وحدت و اتحاد در امت اسلامی بهطور عام و در جامعه شیعه بهطور ویژه، از مهمترین راهبردهای امام صادق(ع) بود.
نماینده ولیفقیه در استان در محور سوم سخنان خود افزود: این سیرهها برای ما درس است همانطور که پیامبر برای رشد علمی و فکری، برادری ایمانی، وحدت، تقویت نظام اسلامی، گسترش مناسبات اجتماعی و افزایش قدرت امت اسلامی تلاش کرد، ما نیز باید امروز از این آموزهها درس بگیریم و در عمل بهکار ببندیم.
وی با استناد به آیه شریفه «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ»خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم(ص) در برابر دشمنان قاطع و محکم بود اما در میان امت اسلامی با رحمت، محبت و عطوفت برخورد میکرد این مجموعه، سیره نبوی و ولوی است و ما باید از آن درس بگیریم.
امام جمعه زاهدان با اشاره به حوادث اخیر در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، گفت: اتحاد امت اسلامی در این نبرد بهخوبی شکل گرفت و موجب اقتدار مردم و نظام ما در برابر دشمن شد ک دست برتر ما در این میدان، ایمان، بصیرت و اتحاد مردم بود؛ همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، این «اتحاد مقدس» باید حفظ و به دیگر ملتهای اسلامی گسترش یابد تا یک اتحاد مقدس در سطح امت اسلامی شکل بگیرد.
وی افزود: مشاهده کردید که اتحاد در جمهوری اسلامی ایران چه اقتداری در برابر استکبار جهانی، آمریکا، دولتهای اروپایی و رژیم صهیونیستی ایجاد کرد و حال اگر این اتحاد در سطح کل امت اسلامی شکل بگیرد، هیچ رژیم جعلی جرأت نخواهد داشت چنین تعرضاتی به امت اسلامی و مردم فلسطین داشته باشد و آنچه امروز به رژیم صهیونیستی جسارت نسلکشی و قتلعام مردم غزه را داده است، نبود همین اتحاد در امت اسلامی است.
نماینده ولیفقیه در استان تصریح کرد: رژیم صهیونیستی به تنهایی توان ایستادگی ندارد، بلکه با حمایت آمریکا و اروپا سرپا مانده است و حتی یکی از سران کشورهای اروپایی اذعان کرده بود که اسرائیل از طرف ما کارهای کثیف را انجام میدهد و این رژیم جعلی هر روز در غزه، فلسطین، لبنان، یمن و دیگر نقاط منطقه جنایتی جدید مرتکب میشود و از طریق جاسوسی و فتنهانگیزی موساد در کشورهای مختلف، به امت اسلامی آسیب میزند.
آیتالله محامی بر ضرورت اتحاد امت اسلامی تأکید کرد و گفت: اتحاد و درس گرفتن از پیامبر و اهلبیت(ع) یک ضرورت اجتنابناپذیر و نیاز روزافزون جامعه اسلامی است و انشاءالله خداوند این توفیق را به همه ما و امت اسلامی عنایت کند.
آیتالله محامی اظهار داشت: در ایام پیشرو به مناسبت هفته وحدت، همایش وحدت و تقریب در استان برگزار خواهد شد که مهمانانی از استانهای دیگر و مرکز کشور نیز در آن حضور دارند و امیدواریم این فضای تقریب و وحدت، که استان ما بهعنوان پایگاه و مرکز آن نامگذاری شده، همچنان تقویت شود و سیستان و بلوچستان پیشتاز و پیشرو در حفظ و تقویت وحدت باقی بماند.
وی با تأکید بر اینکه اتحاد، اقتدار، اسلام و معارف اسلامی موجود مرهون زحمات و فداکاریهای فراوان در طول تاریخ است، افزود: اوج این فداکاریها تقدیم جان از سوی شهیدان بوده است؛ از شهدای صدر اسلام و شهدای کربلا گرفته تا شهدای انقلاب اسلامی، نمونهای از آنان شهدای ۱۷ شهریور که سالگردشان را پیشرو داریم، همچنین شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای مدافع امنیت و این دستاوردها آسان و ارزان به دست ما نرسیده است بنابراین باید قدردان زحمات ایثارگران، شهیدان و خانوادههای آنان، و نیز شکرگزار نعمت بزرگ اسلام و انقلاب اسلامی باشیم.
امام جمعه زاهدان در بخش پایانی سخنان خود با ابراز تأسف از مصیبتهای اخیر در کشورهای همسایه گفت: در این ایام ربیع که زمان شادی ملت اسلامی است، متأسفانه مردم عزیز مسلمان در پاکستان و افغانستان گرفتار دو مصیبت بزرگ شدهاند؛ سیل در پاکستان هزاران کشته، مجروح و آواره بر جای گذاشته و زلزله در افغانستان نیز با هزاران کشته، مجروح و بیخانمان همراه بوده است و تحمل چنین مصیبتهایی برای خانوادههای داغدار بسیار سخت است؛ کسی که عزیزش را از دست داده، کسی که مجروح شده و یا کسی که خانه و کاشانهاش را از دست داده و آواره بیابان گشته، داغ بزرگی را تحمل میکند.
وی ضمن تسلیت به خانوادههای داغدار مسلمان در این دو کشور همسایه، خاطرنشان کرد: برای شفای مجروحان دعا میکنیم و از خداوند متعال میخواهیم مشکلات آنان را برطرف و زندگیشان را سامان دهد البته وظیفه همه ما دولتها، ملتها، کشورهای اسلامی و مردم مسلمان این است که در حد توان به یاری این ملتهای عزیز مصیبتزده بشتابیم؛ چه در پاکستان بهسبب سیل و چه در افغانستان بهعلت زلزله ک انشاءالله خداوند فرج و گشایشی برای آنان فراهم سازد.
