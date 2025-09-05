باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علاءالدین رفیعزاده در جریان بازدید از پروژههای بزرگ ملی در استان البرز، بر اهمیت این طرحها در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تأکید کرد و گفت: کنارگذر شمالی و انتقال آب طالقان تنها پروژههای عمرانی نیستند، بلکه بیانگر عزم جدی دولت برای حل مسائل بنیادین مردم هستند.
وی اظهار داشت: دولت چهاردهم با نگاه عملیاتی و کارآمد به دنبال رفع نیازهای واقعی جامعه است. پروژههایی که مستقیماً بر رفاه مردم اثرگذار باشند، در اولویت قرار دارند و این دو طرح مهم، نمونهای از اقدامات راهبردی در این زمینه هستند.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: اجرای کنارگذر شمالی علاوه بر کاهش بار ترافیک کرج، موجب صرفهجویی در وقت و هزینههای مردم و همچنین تسهیل ارتباطات اقتصادی و گردشگری خواهد شد. از سوی دیگر، انتقال آب طالقان به کرج و تهران، گامی اساسی در تأمین آب شرب سالم و پایدار برای میلیونها نفر از شهروندان است.
رفیعزاده تصریح کرد: این پروژهها برای کارکنان دولت نیز یک پیام روشن دارند و آن اینکه خدمت صادقانه، تلاش مستمر و نگاه جهادی میتواند رضایتمندی عمومی را افزایش داده و سرمایه اجتماعی دولت را تقویت کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: البرز به دلیل موقعیت جغرافیایی و جمعیت بالا، نیازمند طرحهای بزرگ و ملی است و دولت مصمم است با تسریع در اجرای پروژهها، گامی بلند در جهت تحقق عدالت، توسعه متوازن و رفاه مردم بردارد.