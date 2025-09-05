نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه قیمت کالاهای اساسی نظارت و کنترل شود، گفت: حمایت از تولید مورد توجه قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ آیت الله فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در آیین خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته در مصلای امام خمینی ( ره ) رشت به چهارمین شاخصه حاکم اسلامی اشاره کرد و گفت : توجه خاص به طبقات محروم جامعه از دیگر ویژگی های حاکم اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در گیلان بابیان اینکه کمک به محرومین و توجه به قشر آسیب پذیر جامعه از وظایفی است که مسئولان جامعه اسلامی باید بدان توجه داشته باشند، گفت : هوشمندانه و به صورت فنی این گروهها در جامعه شناسایی و کمک رسانی شود.

آیت الله فلاحتی به ۱۷ ربیع الاول اشاره و تصریح کرد : پیشاپیش میلاد با سعادت پیامبر اکرم ( ص) و آغاز هفته وحدت به همه مسلمانان جهان را تبریک و تهنیت عرض می کنم .



وی با اشاره به اینکه با وحدت و یک دلی ، توطئه های و تهدیدات دشمنان خنثی خواهد شد، افزود : وحدت و یکپارچگی مسلمین یکی از رموز موفقیت بر دشمنان است.‌



نماینده ولی فقیه در گیلان به قدرت ایران اشاره کرد و افزود : با ضربه ای که اسرائیل از ایران خورده سالها باید در فکر ترمیم باشد، با حمله ایران ، آن رژیم دچار واهمه شده است.



آیت الله فلاحتی به گرانی های اخیر در بازار اشاره کرد و گفت : یک قلم کالا طی زمان کوتاهی دو برابر می شود، این روند گرانی در طی ۴۶ سال انقلاب بی سابقه است.

وی با تاکید بر اینکه نظارت و کنترل بر بازار مورد توجه قرار گیرد، افزود: مهمترین چالش در جامعه عدم نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها است.

نماینده ولی فقیه در گیلان ضعف در حمایت از تولید از دیگر دغدغه های جامعه شمرده می شود، تصریح کرد: با توجه به نام گذاری سال توسط مقام معظم رهبری و توجه به تولید در شعار، اما عملا هیچ توجه ای به تولید نمی شود‌.

وی با تاکید بر اینکه توجیه در گرانی ، فساد و رانت خواری قابل پذیرش نیست، اظهار داشت : توجه به همه توده های جامعه از اهم موضوعاتی است که باید بدان پرداخته شود، اگر توده های جامعه آسیب ببیند همه بخش ها آسیب خواهند دید.