نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه قیمت کالاهای اساسی نظارت و کنترل شود، گفت: حمایت از تولید مورد توجه قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _  آیت الله فلاحتی،  نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در آیین خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته  در مصلای امام خمینی ( ره ) رشت  به چهارمین شاخصه حاکم اسلامی اشاره کرد و گفت :  توجه خاص به طبقات محروم جامعه از دیگر ویژگی های حاکم اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در گیلان بابیان اینکه  کمک به محرومین و توجه به قشر آسیب پذیر جامعه از وظایفی است که مسئولان جامعه اسلامی باید بدان توجه داشته باشند، گفت : هوشمندانه و به صورت فنی این گروهها در جامعه شناسایی و کمک رسانی شود. 

آیت الله فلاحتی به ۱۷ ربیع الاول اشاره و تصریح کرد :  پیشاپیش میلاد با سعادت پیامبر اکرم ( ص) و آغاز هفته وحدت به همه مسلمانان جهان  را تبریک و تهنیت عرض می کنم . 


وی با اشاره به اینکه با وحدت و یک دلی ، توطئه های و تهدیدات  دشمنان خنثی خواهد شد،  افزود : وحدت و یکپارچگی مسلمین یکی از رموز موفقیت بر دشمنان است.‌


نماینده ولی فقیه در گیلان به قدرت  ایران  اشاره کرد و افزود : با ضربه ای که اسرائیل از ایران  خورده سالها باید در فکر ترمیم باشد، با حمله ایران ، آن رژیم دچار واهمه شده است.


آیت الله فلاحتی به  گرانی های اخیر در بازار اشاره کرد و گفت : یک قلم کالا طی زمان کوتاهی دو برابر می شود،  این روند گرانی در  طی ۴۶ سال  انقلاب بی سابقه است. 

وی با تاکید  بر اینکه نظارت و کنترل بر بازار مورد توجه قرار گیرد، افزود: مهمترین چالش در جامعه عدم نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها است. 

نماینده ولی فقیه در گیلان ضعف در حمایت از تولید از دیگر دغدغه های جامعه شمرده می شود،  تصریح کرد: با توجه به نام گذاری سال توسط مقام معظم  رهبری و توجه به تولید در شعار، اما عملا هیچ توجه ای به تولید نمی شود‌. 

وی با تاکید بر اینکه توجیه در گرانی ، فساد و رانت خواری قابل پذیرش نیست،  اظهار داشت : توجه به همه توده های جامعه از اهم موضوعاتی است که باید بدان پرداخته شود، اگر توده های جامعه آسیب ببیند همه بخش ها آسیب خواهند دید. 

