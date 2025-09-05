حجت الاسلام والمسلمین مطیعی گفت: سفر رئیس‌جمهور به چین نماد دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران است که بسیاری از توطئه‌ها از جمله ادعای اجرای مکانیزم ماشه را بی‌اثر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران _ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در خطبه‌های نماز جمعه گفت: سه کشور اروپایی که در برابر بمباران هسته‌ای سکوت کردند، امروز مدعی اجرای اسنپ‌بک شده‌اند، در حالی‌که کارشناسان تاکید دارند این اقدام از نظر حقوقی جایگاهی ندارد.

وی افزود: مجلس و دولت نیز اعلام کرده‌اند که موضوع اسنپ‌بک ارتباطی با اقتصاد کشور ندارد، بنابراین مردم و مسئولان باید با هوشیاری اجازه ندهند دشمنان از این فضا بهره‌برداری کنند.

امام جمعه سمنان با تاکید بر اینکه آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی درصدد ایجاد شوک روانی علیه ملت ایران هستند، گفت: سفر رئیس‌جمهور به چین و حضور در اجلاس شانگهای یک نمایش مهم دیپلماسی است که می‌تواند این توطئه‌ها را خنثی و بی اثر کند.

وی در ادامه به فرا رسیدن هفته وحدت و اهمیت همبستگی ملی اشاره و اضافه کرد: وحدت به معنای همدلی مردم با دولت، تعامل مسئولان با یکدیگر و انسجام میان اقشار مختلف جامعه اعم از شیعه و سنی است و امروز وظیفه داریم وحدتی که پایه‌گذاران آن اهل بیت (ع) بودند را حفظ کنیم.

ایرنا

برچسب ها: نماز جمعه ، خطبه نماز جمعه
خبرهای مرتبط
امام جمعه سمنان:
محبت امام رضا(ع) در تبعیت عملی از دستورات ایشان معنا می‌یابد
افتتاح طرح‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های سمنان
نماینده ولی فقیه در استان سمنان؛
هفته دولت زمان بازگویی دستاوردها و تقویت اعتماد اجتماعی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حضور ایران در اجلاس شانگهای نمایش دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی است
آخرین اخبار
حضور ایران در اجلاس شانگهای نمایش دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی است