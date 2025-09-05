باشگاه خبرنگاران _ حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در خطبههای نماز جمعه گفت: سه کشور اروپایی که در برابر بمباران هستهای سکوت کردند، امروز مدعی اجرای اسنپبک شدهاند، در حالیکه کارشناسان تاکید دارند این اقدام از نظر حقوقی جایگاهی ندارد.
وی افزود: مجلس و دولت نیز اعلام کردهاند که موضوع اسنپبک ارتباطی با اقتصاد کشور ندارد، بنابراین مردم و مسئولان باید با هوشیاری اجازه ندهند دشمنان از این فضا بهرهبرداری کنند.
امام جمعه سمنان با تاکید بر اینکه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی درصدد ایجاد شوک روانی علیه ملت ایران هستند، گفت: سفر رئیسجمهور به چین و حضور در اجلاس شانگهای یک نمایش مهم دیپلماسی است که میتواند این توطئهها را خنثی و بی اثر کند.
وی در ادامه به فرا رسیدن هفته وحدت و اهمیت همبستگی ملی اشاره و اضافه کرد: وحدت به معنای همدلی مردم با دولت، تعامل مسئولان با یکدیگر و انسجام میان اقشار مختلف جامعه اعم از شیعه و سنی است و امروز وظیفه داریم وحدتی که پایهگذاران آن اهل بیت (ع) بودند را حفظ کنیم.
ایرنا