باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز -جمعه ۱۴ شهریورماه- در تماس‌های تلفنی جداگانه با جورج گراپتریتیس وزیر امور خارجه یونان، تانیا فایون وزیر امور خارجه اسلوونی و الحاجی موسا تیموتی کابا وزیر امور خارجه سیرالئون که در حال حاضر کشورهایشان در شورای امنیت سازمان ملل عضویت دارند، در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه اقدام سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در شورای امنیت گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس‌ها با انتقاد از اقدام ناموجه و غیرقانونی سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت، این اقدام را غیرمسئولانه توصیف کرد و با اشاره به پایبندی جمهوری اسلامی ایران به مسیر دیپلماسی، تاکید کرد که ایران در این موضع خود جدی و در دفاع از حقوق مشروع خویش ثابت‌قدم است.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکار‌های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات موجود بر سر برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، خواستار حمایت شورای امنیت از دیپلماسی و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی و افزایش تنش شد.

وزرای امور خارجه یونان، اسلوونی و سیرالئون، در این گفت‌و‌گو‌ها با اعلام حمایت از راه حل‌های دیپلماتیک به‌عنوان اولین و آخرین راهکار حل مسائل بین‌المللی بر ضرورت ادامه گفت‌و‌گو و دیپلماسی تاکید کردند.