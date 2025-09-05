باشگاه خبرنگاران جوان- سیف الدینی- حادثه‌ای نفس‌گیر در ارتفاعات اطراف زرند رخ داد؛ جایی که یک کوهنورد به دلیل ناآشنایی با مسیر‌های کوهستانی دچار حادثه شد و در شرایطی دشوار، جانش در خطر قرار گرفت.

به محض اعلام این حادثه، بلافاصله تیم امداد و نجات کوهستان از ایستگاه شماره یک سازمان آتش‌نشانی زرند با تجهیزات کامل به محل اعزام شد. شرایط منطقه سخت و صعب‌العبور بود، اما آتش‌نشانان با سرعت و دقت عمل، عملیات را آغاز کردند.

نیرو‌های آتش ناشنی زرند با برپایی کارگاه تخصصی و استفاده از طناب‌های ایمنی، پس از ۱۵۰ دقیقه تلاش طاقت‌فرسا توانستند مصدوم را مهار و تثبیت کرده و در حالی که کوچک‌ترین خطا می‌توانست حادثه‌ای تلخ رقم بزند، او را از ارتفاعات پایین آورده و صحیح و سالم تحویل نیرو‌های اورژانس دهند.

این عملیات نفس‌گیر، بار دیگر شجاعت، مهارت و ایثار آتش‌نشانان زرندی را در دفاع از جان همشهریانشان به نمایش گذاشت.

سازمان آتش‌نشانی زرند ضمن هشدار به کوهنوردان و طبیعت‌گردان، تأکید کرد: «صعود به ارتفاعات بدون تجهیزات مناسب و بدون همراهی افراد آشنا به مسیر می‌تواند خطرآفرین باشد. پیشگیری از حوادث، مهم‌تر از هر عملیات نجات است.»