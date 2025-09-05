باشگاه خبرنگاران جوان ـ علیرضا کاظمی در دوره آموزشی معاونان تربیت بدنی و سلامت استانهای کشور که به مدت دو روز (۱۳ و ۱۴ شهریور) در اردوگاه شهید باهنر اظهار کرد: در مجموعه وزارت آموزش و پرورش اجرایی سازی سند تحول بنیادین اصل اساسی است و ذیل این سند و روح حاکم بر آن، کیفیت و عدالت محقق میشود و اگر بتوانیم عدالت را در تمام بخشها توسعه و کیفیت را ارتقا دهیم سند را محقق کردهایم.
وی با بیان اینکه عدالت ابعاد متعدد دارد که یک بخش آن فضای آموزشی است، افزود: آموزش و پرورش به برکت وجود رئیس جمهور اتفاقات مهمی را رقم زده است که ثمرات آن سالیان بعد بروز پیدا میکند.
کاظمی با تاکید بر توسعه فضاهای ورزشی در کشور، اضافه کرد: در استانها باید سهم حوزه تربیت بدنی از توسعه عدالت آموزشی از استانداران مطالبه شود.
وزیر آموزش و پرورش، ارتقای کیفیت را یکی دیگر از مهمترین برنامههای این وزارت دانست و گفت: در حوزه کیفیت بخشی معتقدیم اگر چند مولفه را مورد توجه قرار دهیم، کیفیتبخشی محقق میشود؛ یکی از این موارد آموزش معلم و مربی است، باید با تکیه بر مربی و معلم فعالیتهای حوزه تربیت بدنی ارتقا پیدا کند.
کاظمی اضافه کرد: معاونت تربیت بدنی و سلامت، راهبردی ترین، زیربناییترین و اساسیترین نقش را در حرکت نظام تعلیم و تربیت دارد؛ این حوزه تمام مهارتهای مورد نیاز یک انسان را محقق میکند.
وی در ادامه موضوع بهداشت را پایه حرکت رشد انسان دانست و اظهار کرد: توجه به بهداشت دانش آموز باید مورد توجه حوزه تربیت بدنی باشد این امر یکی از برنامههای مهم وزارت آموزش و پرورش است.
به گفته کاظمی؛ لازم است یک سفیر یا یک رابط سلامت در مدارس و کلاسهای دوره ابتدایی حضور داشته باشد، زیرا سلامت در این دوره شکل میگیرد.
بیشتر بخوانید
تربیت بدنی و سلامت زیرساخت اساسی نظام تعلیم و تربیت است
ورزش مدرسهای میدان تربیت و همدلی اجتماعی است
۱۱ پروژه ورزشی آموزش و پرورش استان اردبیل افتتاح شد
توسعه عدالت آموزشی با ایجاد ۲ هزار و ۸۰۰ فضای ورزشی در مدارس
ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با استفاده از ارتقای فعالیتهای ورزشی
وزیر آموزش و پرورش گفت: مهمترین بخش آموزش و پرورش و قاعده کار، کلاس و مدرسه است؛ باید موضوع ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با استفاده از ارتقای فعالیتهای ورزشی و تربیت بدنی مورد توجه باشد.
کاظمی بر افزایش فعالیتهای درون مدرسهای و بین مدرسه تاکید کرد و ادامه داد: تربیت دانش آموزان و پرورش استعدادهای ورزشی آنان همچنین ایجاد سلامت جسمی و روحی جز ماموریت دو وزارت آموزش و پرورش و ورزش و جوانان است.
وی از حمایتهای وزیر ورزش و جوانان برای اعزام دانش آموزان به مسابقات ژیمنازیاد صربستان تشکر و اظهار کرد: در این مسابقات نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی سربلند بیرون آمد.
وزیر آموزش و پرورش گفت: ورزش اساسیترین نقش را در سلامت جسمی، روحی و تربیت دارد؛ حوزه تربیت بدنی و سلامت جذابیتهای ذاتی، تحرک و نشاط را به همراه دارد و تمام مهارتها در فعالیتهای ورزشی نهفته است که باید مورد توجه باشد.
وی ادامه داد: بهترین موقعیتهای تربیتی برای تحقق تمام اهداف تربیتی ایران در حوزه تربیت بدنی نهفته است. باید فعالیتها بر ورزشهای پایه مبتنی شود این امر یکی از سیاستهای اصلی است.
لزوم پررنگ شدن المپیادهای درون مدرسه و مسابقات بین مدرسهای
به گفته کاظمی، المپیادهای درون مدرسه و مسابقات بین مدرسهای باید امسال پررنگ شود تا تحرک و پویایی در فضای عمومی دانش آموزان رشد پیدا کند.
وی اضافه کرد: تلاش داریم با استفاده از ظرفیت فدراسیون دانش آموزی، انجمنها و هیاتهای ورزشی استعدادهای دانش آموزان را شناسایی کنیم و رشد دهیم.
وزیر آموزش و پرورش آموزش و ارتقای دانش معلمان تربیت بدنی را موضوع مهمی دانست که لازم است با همکاری وزارت ورزش این موضوع محقق شود.
منبع: وزارت آموزش و پرورش