وزارت خارجه مصر اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره کوچاندن فلسطینیان از طریق گذرگاه رفح را محکوم کرد و آن را تلاشی برای تمدید بحران منطقه دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه مصر، امروز جمعه، اظهارات منسوب به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، در مورد کوچاندن فلسطینی‌ها به خارج از سرزمینشان، از جمله از طریق گذرگاه رفح، را محکوم کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اظهارات در چارچوب تلاش‌های مداوم او برای طولانی کردن تنش در منطقه و نهادینه کردن بی‌ثباتی به منظور جلوگیری از مواجهه با پیامد‌های داخلی و خارجی نقض قوانین توسط اسرائیل در غزه صورت می‌گیرد.

قاهره بار دیگر بر محکومیت و رد کوچاندن مردم فلسطین تحت هر عنوانی، چه اجباری و چه داوطلبانه، از سرزمینشان از طریق هدف قرار دادن مداوم غیرنظامیان، زیرساخت‌های مدنی و جنبه‌های مختلف زندگی برای مجبور کردن فلسطینی‌ها به ترک محل زندگی تاکید کرد.

این بیانیه افزود که چنین اقداماتی نقض فاحش قوانین بین‌المللی بشردوستانه و در حد جنایات پاکسازی قومی است. مصر از جامعه بین‌المللی خواست تا مکانیسم‌های پاسخگویی به این جنایات علنی را که به دلیل نبود عدالت بین‌المللی به تدریج به ابزاری برای تبلیغات سیاسی در اسرائیل تبدیل شده‌اند، فعال کند.

وزارت امور خارجه مصر اضافه کرد: مصر بار دیگر تاکید می‌کند که هرگز در این ظلم، با از بین بردن مسئله فلسطین یا تبدیل شدن به دروازه کوچاندن، شریک نخواهد بود و این موضوع یک خط قرمز غیرقابل تغییر است.

این بیانیه خواستار مقابله با وضعیت هرج و مرجی شد که رژیم تروریستی اسرائیل در تلاش برای نهادینه کردن آن در منطقه است، و توقف آتش‌بس در غزه، خروج اسرائیل از نوار غزه، و ارائه حمایت بین‌المللی برای بازگشت حکومت قانونی فلسطین به غزه، از جمله در گذرگاه‌ها، و بازگشایی مجدد آنها مطابق با توافقات بین‌المللی مربوطه، از جمله گذرگاه رفح از طرف فلسطینی که تحت کنترل توافق تردد و دسترسی سال ۲۰۰۵ است، شد.

بیانیه مصر تاکید کرد که قاهره بر مسئولیت جامعه بین‌المللی برای فراهم کردن حمایت از مردم فلسطین و پشتیبانی از ماندن آنها در سرزمینشان در غزه و کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، تاکید می‌کند. همچنین خواستار فشار بر اسرائیل برای پایان دادن به اشغال سرزمین فلسطین است.

مصر تاکید کرد که تلاش برای مجبور کردن مردم فلسطین به انتخاب بین ماندن زیر آتش بمباران‌های اسرائیل و گرسنگی سیستماتیک یا اخراج از وطن و سرزمین خود را رد می‌کند. این بیانیه در پایان اشاره کرد که تجسم کشور فلسطینی در مرز‌های ۴ ژوئن ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی، تنها گزینه اجتناب‌ناپذیری است که دیر یا زود خود را تحمیل خواهد کرد، زیرا با حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر، منطق انسانی و تمامی قطعنامه‌های بین‌المللی مرتبط سازگار است.  

منبع: المیادین

برچسب ها: گذرگاه رفح ، بنیامین نتانیاهو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
کدام کار نتانیاهو جنایت نیست
