باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روز جمعه در حاشیه بازدید از طرح‌های‌عمرانی شهرداری مشهد افزود: عمده بافت‌های حاشیه‌ای در شرق شهر مشهد قرار دارد و این روند به مرور باعث می‌شود حرم مطهر رضوی در حاشیه شهر قرار گیرد که پذیرفتنی نیست.

وی اضافه کرد: موافق ایجاد شهرک‌های جدید در حاشیه مشهد نیستم، زیرا این امر بارگذاری مضاعف بر منابع آب و زیرساخت‌های شهر ایجاد می‌کند از این رو بهترین راهکار این است که در اراضی توافق‌شده واحد‌های مسکونی جدید ساخته شود تا مردم با رضایت به آن مناطق منتقل شوند و بافت‌های فرسوده فعلی را نیز تخریب و به فضای عمومی و باز تبدیل کرد.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حدود ۴۰ درصد جمعیت مشهد در بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای ساکن هستند و ساماندهی این بافت‌ها تنها با ورود شهرداری قابل حل نیست، بلکه به اراده ملی و مشارکت همه دستگاه‌ها نیاز است.

رضایی تاکید کرد: بخش زیادی از این اراضی در اختیار آستان قدس رضوی است و توافقاتی با شهرداری صورت گرفته، اما هنوز آثار آن برای مردم محسوس نیست و مشکلات جدی در این محدوده از ریزدانگی و شبکه‌های فاضلاب گرفته تا اشتغال و کیفیت زندگی وجود دارد.

وی افزود: همچنین حدود ۴۰ درصد ساکنان بافت‌های فرسوده و حاشیه شهر، اتباع بیگانه هستند و این امر ضرورت ورود جدی دستگاه‌های امنیتی، نیروی انتظامی و وزارت کشور را دوچندان می‌کند، اما در کنار آن، بسیاری از هموطنان نیز در واحد‌هایی ناایمن زندگی می‌کنند که در صورت وقوع زلزله دچار بحران جدی خواهند شد.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نشستی با حضور وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل خواهد شد تا راهکاری عملی برای جابه‌جایی و نوسازی این بافت‌ها تدوین شود.

رضایی با تاکید بر تسریع در اجرای طرح قطارشهری مشهد ادامه داد: تکمیل طرح قطار سریع‌السیر تهران–مشهد که در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۳ مصوب شده، باید در اولویت باشد، اما تا کنون اراده جدی از سوی مسوولان استان و وزارت راه در این زمینه مشاهده نکرده‌ایم.

وی تاکید کرد: مسیر تهران به مشهد بهترین گزینه برای اجرای قطار سریع‌السیر در کشور است و امیدواریم با پیگیری‌های جدی این طرح وارد مرحله اجرایی شود.

هم اینک از مجموع ۱۷۱ محله مشهد، ۷۲ محله به عنوان محلات هدف بازآفرینی شناسایی شده است.

مساحت شهر مشهد ۳۵ هزار هکتار است که حدود ۱۵ درصد از آن را محلات هدف بازآفرینی با مساحت پنج هزار هکتار تشکیل می‌دهد.