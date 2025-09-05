باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- سیل مهیب سال ۱۳۹۸ لرستان را بهشدت درگیر ویرانی کرد و محورهای ارتباطی بهویژه در پلدختر و معمولان از اصلیترین قربانیان آن بودند.
جادههایی که روزگاری راه ارتباطی صدها روستا و مسیر اصلی تجارت، امدادرسانی و تردد روزمره مردم محسوب میشدند، حالا پس از گذشت چندین سال هنوز نشانههای تخریب و فرسودگی را به دوش میکشند.
این تأخیر طولانی در بازسازی، بیش از هر چیز ناشی از محدودیت منابع مالی، پیچیدگیهای اجرایی و توقف در تخصیص اعتبارات بوده است. اما اکنون به نظر میرسد با پیگیریهای نمایندگان و مسئولان اقتصادی کشور، پروژه وارد فاز تازهای شده است.
پیگیری جدی برای اعتبارات معطلمانده
سید حمیدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت:محور پلدختر–معمولان–خرمآباد پس از سیلهای اخیر خسارت جدی دیده و بازسازی و تکمیل آن به عنوان یکی از راههای حیاتی جنوب لرستان ضروری است.
او با اشاره به مصوبه ۳۳۰ میلیارد تومانی ماده ۵۶ برای احداث این جاده افزود:از این رقم تاکنون حدود ۶۸ میلیارد تومان تخصیص یافته، اما پرداخت مابقی اعتبارات با توقف مواجه بود که امروز موضوع را با جدیت دنبال کردیم.
کاظمی تأکید کرد:در جلسهای با حضور معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و معاون بانک ملی به عنوان کنسرسیوم بانکی، زمینه برای تخصیص باقیمانده اعتبارات فراهم شد و انتظار میرود روند پرداختها سرعت بگیرد.
به گفته او، تکمیل این پروژه خواسته اصلی مردم منطقه است و با توجه به پیگیریهای انجامشده، امید میرود اعتبارات بهزودی بهطور کامل تخصیص یافته و پروژه به بهرهبرداری نهایی برسد.
نقش حیاتی سازمان مدیریت بحران
با توجه به خسارات ناشی از سیل، بخشی از بار مالی این پروژه باید از طریق سازمان مدیریت بحران تأمین شود.
امرایی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای لرستان در این باره تأکید کرد:متولی خسارات سیل و تخصیص منابع مالی، سازمان بحران کشور است و این مسئله نیازمند هماهنگی با معاونت عمرانی و نمایندگان مجلس برای تأمین بودجه است.
در کنار پروژه بزرگ محور پلدختر–خرمآباد، بازسازی راههای روستایی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
عارف امرای، در تشریح اقدامات انجامشده گفت:امسال حدود ۲۷ و نیم کیلومتر از راههای روستایی شهرستان پلدختر توسط راهداری آسفالت شده است؛ از جمله ۱۴ کیلومتر چیپسیل در واشیان، ۱۰ کیلومتر آسفالت در گریبلمک، ۲ هزار و ۱۰۰ متر در روستای رنگینبان و یکهزار و ۳۰۰ متر روکش آسفالت در روستای ورهزرد.
این اقدامات هرچند در مقیاس کوچکتر نسبت به محور اصلی پلدختر–خرمآباد هستند، اما نقشی مهم در بهبود کیفیت زندگی و تسهیل تردد روستاییان ایفا میکنند.
محور پلدختر–خرمآباد تنها یک جاده نیست؛ شریان حیاتی جنوب لرستان و حلقه اتصال دهها روستا و شهرستان به مرکز استان است. سالها انتظار مردم برای بازسازی و بهرهبرداری کامل از این مسیر، حالا با خبر تخصیص اعتبارات جدید به نقطه امیدوارتری رسیده است.
اگرچه تجربههای گذشته نشان میدهد که تخصیص اعتبار لزوماً به معنای اجرای سریع نیست، اما اینبار هماهنگی میان مجلس، وزارت اقتصاد، بانک ملی و سازمان مدیریت بحران میتواند کلید شتاببخش پروژه باشد.