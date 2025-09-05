روگذر فتح - باغستان با هدف کاهش ترافیک، افزایش ایمنی و بهبود دسترسی به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مراسم بهرهبرداری از روگذر فتح-باغستان با حضور محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱، معاونین و مدیران شهری این منطقه برگزار شد. در این آیین، پدر و مادر شهید محمدحسین قاسمی از شهدای جنگ ۱۲ روزه نیز حضور داشتند و یاد و خاطره این شهید والامقام گرامی داشته شد.
این پروژه با هدف ارتقای کیفیت حملونقل شهری اجرا شده و با اتصال محلههای باغستان به مسیرهای منتهی به بزرگراه متوسلیان غرب، نقش مهمی در روانسازی تردد وسایل نقلیه ایفا میکند.
بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱، بهرهبرداری از این طرح علاوه بر کاهش ۴ کیلومتر از طول مسیر، موجب صرفهجویی در زمان سفر، کاهش مصرف سوخت و بهبود ایمنی عبور و مرور میشود. این اقدام گامی مؤثر در راستای ارتقای زیرساختهای حملونقل و تسهیل دسترسی شهروندان منطقه ۲۱ به شبکه بزرگراهی پایتخت محسوب میشود.
منبع: شهرداری تهران