تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد نیازمند همت مردم و مسئولان است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سعید بیاری ضمن تبریک فرارسیدن ایام هفته تعاون گفت: جلوههای زیبایی از همکاری و تعاون و مشارکت اجتماعی ایرانیان در پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ هشت ساله تحمیلی و اخیرا نیز در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونسیتی رقم خورده است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس افزود: نامگذاری اسم وزارتخانه براساس اولویت بخش تعاون است، چون تا تعاون شکل نگیرد کاری به وجود نخواهد آمد و کار نباشد رفاهی در پی ندارد و این بخشها لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
او ادامه داد: اگر در میان افراد یک جامعه روحیه تعاون حاکم شود زمینه برای پیشرفت مادی و معنوی آن جامعه فراهم میشود و تعاون بستری مناسب برای شکوفایی همه جانبه جامعه است.
بیاری اضافه کرد: دین مبین اسلام کارهای جمعی را بر فردی توصیه کرده است و آن را دارای استحکام بیشتری میداند.
او با بیان اینکه ۲۵ درصد رشد اقتصادی کشور باید از طریق بخش تعاون حاصل شود گفت: اکنون حدود پنج درصد آن محقق شده و برای دست یابی به این مسأله نیازمند عزم جدی، طرحهای کارآمد از سوی مسولین و حمایت کافی از سوی مردم هستیم.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس در ادامه با اشاره به تفاهم نامه اخیر میان وزیر تعاون و استاندار فارس، گفت: اجرای این تفاهم نامه اکنون در فارس آغاز شده و قطعا اجرای درست این طرحها میتواند این استان را در سطح کشور برجسته کرده و زمینه اجرا در سایر استانها را نیز فراهم آورد.
او اظهار کرد: این طرحها در محورهای مهمی ازجمله آموزشهای مهارتی سفارش محور، صیانت از نیروی کار، کارآفرینی و اشتغال تدوین شده است.
مدیرکل تعاون فارس به مهاجرت روستاییان به شهرها اشاره کرد و افزود: اغلب این افراد در حاشیه شهرها ساکن میشوند، فرآیند اشتغالزا باید برای جلوگیری از این رویه تدوین و اجرایی شود.
بیاری به موضوع ایجاد خانههای بهداشت روستایی اشاره کرد و گفت: نمونه برداری از این تجربه موفق برای ایجاد خانه مهارت در روستاها الگوبرداری شده تا با ایجاد خانه مهارت، آموزشهای لازم براساس نیازهای و ظرفیتهای اشتغالزا و کارآفرینی در روستا داده شود، از طرفی پشتیبانی مالی بعد از مهارت آموزی به آنها ارایه تا کارآفرینی و اشتغالزایی پایداری صورت گیرد.
او ادامه داد: ایجاد خانههای مهارت در مناطق حاشیه شهرهای بزرگ نیز کلید خورده که در ۲ محله در سطح کلانشهر شیراز این کار شروع شده که تا شش ماه آینده امیدواریم به نتایج ملموسی دست یابیم.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس تاکید کرد: نزدیک به ۷ هزار تعاونی فعال در استان فارس در بخشهای کشاورزی، دامپروری، صنعت، معدن، تجارت، مسکن، مصرف، حمل و نقل، خدمات، دانشبنیان، عمران و سایر گرایشها مشغول به فعالیت هستند، که باتوجه به وسعت و ظرفیتهای استان این عدد بزرگی نیست که امیدواریم تا پایان دولت چهاردهم این تعداد به ۲ برابر افزایش یابد.