شش وزیر لبنانی به نشانه اعتراض جلسه کابینه درباره خلع سلاح جنبش حزب‌الله را ترک کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  به گزارش رسانه‌های لبنانی، شش وزیر این کشور جلسه کابینه را که قرار است وزرا در آن پیرامون خلع سلاح حزب‌الله صحبت کنند، ترک کردند. 

در این جلسه فرماندهان ارتش لبنان حضور دارند و انتظار می‌رود طرحی برای خلع سلاح حزب‌الله تا پایان سال ۲۰۲۵ ارائه دهند.

در حال حاضر گفته می‌شود جلسه کابینه علیرغم این اقدام ادامه یافته است. با این حال، هنوز مشخص نیست که ماهیت طرح ارتش لبنان چه خواهد بود و آیا شامل رویارویی ارتش با حزب‌الله بر سر خلع سلاح خواهد بود یا خیر.

 جوزف عون، رئیس جمهور لبنان که با فشار آمریکا رو‌به‌رو است و نگران تشدید حملات ارتش صهیونیستی به جنوب لبنان است، اصرار داشته که حزب‌الله تا پایان سال سلاح‌های خود را تحویل دهد. 

حزب‌الله روز چهارشنبه مخالفت خود با این اقدام را تکرار کرد و بلوک پارلمانی آن از مقامات لبنانی خواست تا «از تصمیم... غیرمیهنی خود عقب‌نشینی کنند.»

این جنبش پیش‌تر نیز هشدار داده بود که تصمیم دولت «حاکمیت لبنان را تضعیف می‌کند و به اسرائیل آزادی عمل می‌دهد تا در امنیت، جغرافیا، سیاست و موجودیت آینده لبنان دخالت کند».

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: حزب الله لبنان ، کابینه لبنان ، دولت لبنان
خبرهای مرتبط
هشدار سرهنگ صهیونیستی درباره بازیابی قدرت حزب‌الله
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
ادعای اسرائیل درباره هدف قرار دادن سایت حزب الله
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
آخرین اخبار
آمریکا ۱۰ اف ۳۵ به پرتوریکو ارسال کرد
تهدید ترامپ به اقدام تجاری علیه اتحادیه اروپا
کانادا: به آمریکا به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد تکیه نمی‌کنیم
انتقاد مقام صهیونیست از طرز فکر نماینده آمریکا در سوریه
یونیسف: غزه فقط شهری برای تشییع جنازه است
اتحادیه عرب: اشغالگری اسرائیل صلح پایدار در غرب آسیا را ناممکن می‌سازد
غیرنظامیان کره شمالی قربانی عملیات مخفیانه ترامپ
ارتش لبنان طرح خلع سلاح حزب‌الله را اجرا می‌کند
حمله با چاقو در کانادا ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت
اعتراض نمایندگان انگلیس به سفر رئیس اسرائیل
کانادا از برنامه‌ریزی غرب برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
ترامپ: آمریکا روسیه و هند را به چین باخت
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
اتهام کارشکنی روسیه به اروپا درخصوص جنگ اوکراین
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
تکذیب سفارت عراق: بغداد برای جنگ اوکراین نیرو جذب نمی‌کند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
فنلاند به بیانیه صلح برای اجرای راه‌حل دو دولتی فلسطین پیوست
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
توزیع بسته‌های لوازم التحریر به دانش آموزان افغانستانی + فیلم
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
زلزله در شرق افغانستان؛ کنر آلوده به مین است
رونمایی از مجموعه آثار فیض محمد کاتب هزاره در قم با حضور چهره‌های علمی
گفتگوی مقامات طالبان و ازبکستان درباره پروژه انتقال برق به کابل