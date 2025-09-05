باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گزارش رسانه‌های لبنانی، شش وزیر این کشور جلسه کابینه را که قرار است وزرا در آن پیرامون خلع سلاح حزب‌الله صحبت کنند، ترک کردند.

در این جلسه فرماندهان ارتش لبنان حضور دارند و انتظار می‌رود طرحی برای خلع سلاح حزب‌الله تا پایان سال ۲۰۲۵ ارائه دهند.

در حال حاضر گفته می‌شود جلسه کابینه علیرغم این اقدام ادامه یافته است. با این حال، هنوز مشخص نیست که ماهیت طرح ارتش لبنان چه خواهد بود و آیا شامل رویارویی ارتش با حزب‌الله بر سر خلع سلاح خواهد بود یا خیر.

جوزف عون، رئیس جمهور لبنان که با فشار آمریکا رو‌به‌رو است و نگران تشدید حملات ارتش صهیونیستی به جنوب لبنان است، اصرار داشته که حزب‌الله تا پایان سال سلاح‌های خود را تحویل دهد.

حزب‌الله روز چهارشنبه مخالفت خود با این اقدام را تکرار کرد و بلوک پارلمانی آن از مقامات لبنانی خواست تا «از تصمیم... غیرمیهنی خود عقب‌نشینی کنند.»

این جنبش پیش‌تر نیز هشدار داده بود که تصمیم دولت «حاکمیت لبنان را تضعیف می‌کند و به اسرائیل آزادی عمل می‌دهد تا در امنیت، جغرافیا، سیاست و موجودیت آینده لبنان دخالت کند».

منبع: تایمز اسرائیل