رئیس جمهور آمریکا با انشار عکسی از سران چین، روسیه و هند مدعی شد که آمریکا مسکو و دهلی نو را به پکن باخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، عکسی از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و نارندرا مودی، نخست وزیر هند، را به همراه کامنتی منتشر کرد که در آن اعلام شده بود آمریکا هم روسیه و هم هند را از دست داده است.
ترامپ در پستی در وبسایت Truth Social خود ادعا کرد: «به نظر میرسد که ما هند و روسیه را به چین، عمیقترین و تاریکترین قدرت جهان، باختهایم. برای آنها آیندهای طولانی و مرفه در کنار هم آرزو میکنم.»
رئیس جمهور آمریکا پیش از این در مورد عکسی که از پوتین به همراه شی و رهبر کره شمالی در مراسم یادبود سالگرد شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم گرفته شده بود، اظهار نظر کرده و گفته بود: شرط میبندم آنها نقشهای علیه ما دارند! اشارهای که برخی از ناظران آن را به عنوان اشارهای به یک «توطئه سه جانبه» احتمالی دانستند.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در پاسخ به این اظهارات گفت: «رئیس جمهور آمریکا شوخ طبع است. واضح است، ما این را خیلی خوب میدانیم.»
ترامپ دیروز بار دیگر تأکید کرد که از «روابط خوب» با پوتین، شی و کیم برخوردار است.
منبع: آر تی