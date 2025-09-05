بازیکنان تیم ملی فوتبال نخستین تمرین خود را در تاشکندرا در دو گروه برگزار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بازیکنان تیم ملی فوتبال پس از سفر به ازبکستان، عصر امروز نخستین تمرین خود را در دو گروه جداگانه برگزار کردند.

بازیکنانی که در دیدار روز گذشته برابر تاجیکستان از ابتدا در ترکیب تیم ملی حضور داشتند، با حضور در سالن بدنسازی به تمرین ریکاوری پرداختند و گروه دوم بازیکنانی که به عنوان جانشین در بازی دیروز به میدان رفتند یا بازی را از روی نیمکت تماشا کردند با حضور در زمین تمرین باشگاه بنیادکار به تمرین تاکتیکی پرداختند.

در ابتدای تمرین تاکتیکی تیم ملی، امیر قلعه‌نویی برای دقایقی با علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی به گفت‌و‌گو پرداخت. پس از پایان این گفت‌و‌گو، بازیکنان تمرینات تاکتیکی را با نظارت و رهبری امیر قلعه‌نویی آغاز کردند.

جدیت و انگیزه بازیکنان برای این تمرین نکته بارز این جلسه شصت دقیقه‌ای بود و بازیکنان تلاش کردند تا خواسته‌های تاکتیکی و فنی سرمربی تیم ملی را در زمین پیاده کنند.

در دو بخش بازیکنان به بازی درون تیمی پرداختند که در بخش اول بدون دروازه و دروازه‌بان و در فضایی کوچک بازیکنان، فرامین تاکتیکی سرمربی تیم ملی را انجام دادند و در بخش دوم با اضافه شدن دروازه‌بان‌ها، بازیکنان بازی درون تمرینی دیگری برگزار کردند که با جدیت زیاد انجام گرفت.

میرزازاد و گوهری نیز پیش از این دیدار درون تیمی، زیر نظر آلین دینکا تمرینات اختصاصی انجام دادند.

همزمان با تمرین عصر امروز تیم ملی، دمای هوای پایتخت ازبکستان ۳۴ درجه بود.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، فدراسیون فوتبال
خبرهای مرتبط
سلام نظامی اعضای تیم ملی فوتبال ایران قبل از بازی با تاجیکستان + فیلم
سرمربی تاجیکستان: تماشاگران ما لذت بردند/ از کادر فنی ایران عذرخواهی کردم
اردوی بعدی نوجوانان در کرمان برگزار می شود
مهینی: بازی با ملوان محک جدی برای ارزیابی ملی‌پوشان بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ستایش قانعی نخستین طلایی کاراته ایران در آسیا شد
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
درخشش نوجوانان کاراته ایران در قهرمانی آسیا با ۸ نشان رنگارنگ
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
شکست بسکتبال ایران از نیوزلند در کاپ آسیا/ سهمیه جام جهانی نوجوانان از دست رفت
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
دعوت تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران به مسابقات بین قاره‌ای
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
دنیامالی: چیزی به نام انتصابات نداریم
آخرین اخبار
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
ستایش قانعی نخستین طلایی کاراته ایران در آسیا شد
دعوت تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران به مسابقات بین قاره‌ای
شکست بسکتبال ایران از نیوزلند در کاپ آسیا/ سهمیه جام جهانی نوجوانان از دست رفت
حذف بنیامین فرجی از مسابقات قزاقستان
درخشش نوجوانان کاراته ایران در قهرمانی آسیا با ۸ نشان رنگارنگ
دنیامالی: چیزی به نام انتصابات نداریم
تفاهمنامه همکاری فدراسیون‌های هندبال ایران و قطر امضا شد
پاداش ویژه برای قهرمانان کشتی جهان؛ طلایی‌ها ۴ میلیارد می‌گیرند
آغاز اردوی تیم ملی اسکیت سرعت برای حضور در قهرمانی جهان
مسی: فکر نمی‌کردم در جام جهانی بازی کنم!
اعزام کاروان تیم ملی به تاشکند برای برگزاری فینال کافا
صعود اروگوئه، پاراگوئه و کلمبیا به جام جهانی ۲۰۲۶
ورزشگاه شیرودی زمین اختصاصی ورزشکاران جانباز و توانیاب شد
پاسخ منفی وحید هاشمیان برای جذب ماریو بالوتلی
تداوم پیروزی های پیاپی سانداکاران در روز دوم/ چراغ اول را بنی طالبی روشن کرد
تیم ملی ایران برابر تاجیکستان به بن بست تاکتیکی خورد/ معضل دفاع تیمی باید قبل از جام جهانی رفع شود
مازیار: تغییر تفکر کلی در تیم ملی باید اتفاق بیفتد/ ما نباید در جام جهانی زنگ تفریح باشیم
اسبقیان: وزارت ورزش به تخلفات مالی لیگ برتر فوتبال ورود می‌کند
پیروزی قاطع اسپانیا و بلژیک در شب فاجعه بار آلمان/ هلند برد را مقابل لهستان از دست داد + فیلم