باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - طلا پس از انتشار دادههای ضعیفتر از حد انتظار اشتغال آمریکا، به رکورد جدیدی رسید و این فلز گرانبها در مسیر ثبت سومین افزایش هفتگی متوالی خود قرار دارد که ناشی از افزایش گمانهزنیها در مورد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (بانک مرکزی) در اواخر این ماه است.
قیمت هر اونس طلا با ۱ درصد افزایش به حدود ۳۵۹۰.۶۰ دلار رسید و رکورد تاریخی ۳۵۷۸.۵۱ دلاری خود که چهارشنبه گذشته ثبت شده بود را شکست.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وزارت کار آمریکا دادههایی را اعلام کرد که نشان میدهد تنها ۲۲۰۰۰ شغل جدید در ماه گذشته ایجاد شده است که بدتر از حد انتظار بود.
هزینههای پایین استقراض، جذابیت طلا را افزایش میدهد، که این امر همچنین با تقاضای قوی به عنوان یک سرمایهگذاری امن در بحبوحه نگرانیها در مورد آینده فدرال رزرو، پشتیبانی میشود.
این نشان دهنده ضعف بیشتر در بازار کار است و پس از آنکه دادههای روز پنجشنبه نشان داد تعداد متقاضیان بیکاری آمریکا به بالاترین سطح خود از ماه ژوئن رسیده است، بازده اوراق خزانه آمریکا به پایینترین سطح خود در چند ماه گذشته رسید.
منبع: النشره