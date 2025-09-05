باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسهای با حضور استاندار قم، کشاورزان و فعالان صنعتی استان، ابراهیمی، هماهنگکننده اقتصادی استانداری قم، با اشاره به ناترازی شدید انرژی در کشور و آسیبپذیری بالای بخش کشاورزی، بر لزوم پیشقدم شدن کشاورزان در استفاده از تسهیلات نیروگاههای خورشیدی تأکید کرد.
وی گفت: در بخش صنعت، واحدهای صنعتی بدون دریافت تسهیلات مشغول کار هستند، اما در بخش کشاورزی با توجه به نیاز کمتر هر واحد (بین ۳۰ تا ۱۰۰ کیلووات)، استفاده از این تسهیلات ضروری است. هدف این است که تا سال آینده هیچ کشاورزی با مشکل قطعی برق مواجه نشود.
ابراهیمی افزود: که اگر کشاورزان از این فرصت استفاده نکنند، امکان دارد این تسهیلات به بخشهای آموزشی و خانگی هدایت شود.
همچنین وی خاطرنشان کرد که اجرای این طرح با همکاری چند مجری معتبر در استان و پشتیبانی صندوقها و بنیاد برکت انجام میشود تا نصب نیروگاههای کوچک مقیاس خورشیدی در سریعترین زمان ممکن انجام گیرد.
وی از حمایت استاندار قم و سایر مسئولان قدردانی کرد و از کشاورزان خواست تا هرچه سریعتر برای بهرهمندی از این تسهیلات اقدام کنند تا پروژهها در موعد مقرر تکمیل و مشکل برق کشاورزی برطرف شود.
منبع:استانداری قم