معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: با هدف رفع مشکل برق بخش کشاورزی، تسهیلات کم‌بهره برای نصب نیروگاه‌های خورشیدی به کشاورزان استان ارائه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  در جلسه‌ای با حضور استاندار قم، کشاورزان و فعالان صنعتی استان، ابراهیمی، هماهنگ‌کننده اقتصادی استانداری قم، با اشاره به ناترازی شدید انرژی در کشور و آسیب‌پذیری بالای بخش کشاورزی، بر لزوم پیش‌قدم شدن کشاورزان در استفاده از تسهیلات نیروگاه‌های خورشیدی تأکید کرد.

وی گفت: در بخش صنعت، واحدهای صنعتی بدون دریافت تسهیلات مشغول کار هستند، اما در بخش کشاورزی با توجه به نیاز کمتر هر واحد (بین ۳۰ تا ۱۰۰ کیلووات)، استفاده از این تسهیلات ضروری است. هدف این است که تا سال آینده هیچ کشاورزی با مشکل قطعی برق مواجه نشود.

ابراهیمی افزود: که اگر کشاورزان از این فرصت استفاده نکنند، امکان دارد این تسهیلات به بخش‌های آموزشی و خانگی هدایت شود.

 همچنین وی خاطرنشان کرد که اجرای این طرح با همکاری چند مجری معتبر در استان و پشتیبانی صندوق‌ها و بنیاد برکت انجام می‌شود تا نصب نیروگاه‌های کوچک مقیاس خورشیدی در سریع‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

وی از حمایت استاندار قم و سایر مسئولان قدردانی کرد و از کشاورزان خواست تا هرچه سریع‌تر برای بهره‌مندی از این تسهیلات اقدام کنند تا پروژه‌ها در موعد مقرر تکمیل و مشکل برق کشاورزی برطرف شود.

منبع:استانداری قم

برچسب ها: برق پایدار ، کشاورزان قمی
خبرهای مرتبط
کشف ماینرهای غیرمجاز از یک سوله تجاری در قم
حذف ساعت سوم قطع برق از جدول خاموشی های قم
جزئیات تسهیلات تامین برق‌ چاه‌های کشاورزی با انرژی خورشیدی در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش نماینده قم در مجلس به هنجارشکنی یک کافه در قم
حذف ساعت سوم قطع برق از جدول خاموشی های قم
تلاش رژیم صهیونیستی برای فروپاشی کشور‌های منطقه از طریق جنگ ترکیبی
پایان رقابت‌های کلیستنیکس قهرمانی استان قم
چرخ‌وفلک‌های رنگی در کوچه‌های قم
رکود در پروژه خانه‌های یک طبقه طایقان؛ آغاز زودهنگام، پیشرفت تنها ۲۰ درصد
تسهیلات ویژه دولت برای تأمین برق پایدار کشاورزان استان قم
آخرین اخبار
تسهیلات ویژه دولت برای تأمین برق پایدار کشاورزان استان قم
واکنش نماینده قم در مجلس به هنجارشکنی یک کافه در قم
حذف ساعت سوم قطع برق از جدول خاموشی های قم
چرخ‌وفلک‌های رنگی در کوچه‌های قم
تلاش رژیم صهیونیستی برای فروپاشی کشور‌های منطقه از طریق جنگ ترکیبی
پایان رقابت‌های کلیستنیکس قهرمانی استان قم
رکود در پروژه خانه‌های یک طبقه طایقان؛ آغاز زودهنگام، پیشرفت تنها ۲۰ درصد
زندگی مردم نباید در فشار باشد
ورزشگاه تختی بانوان قم روی خط پایان؟ +فیلم
ورزش بانوان قم؛ نیازمند توسعه زیرساخت‌ها
سفر ۱.۲ میلیون نفر گردشگر سلامت به ایران در سال ۱۴۰۳