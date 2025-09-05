مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور گفت: ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی به ویژه چالوس سنگین است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر(جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا مکارود، محور هراز مسیر (رفت و برگشت) حدفاصل پارک جنگلی آمل تا سه راهی چلاو ومسیر(شمال به جنوب) حدفاصل شاهاندشت تا رینه را شاهد هستیم.

او بیان کرد: ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) محدوده گیلاوند،محور قدیم رشت – قزوین حدفاصل پارک جنگلی سراوان تا امامزاده هاشم و حدفاصل دولت آباد تا رودبار گزارش شده است.

وی افزود: ترافیک سنگین در محور قدیم بومهن – تهران و آزادراه پردیس – تهران محدوده جاجرود را شاهد هستیم اماتردد روان در محور فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه تهران – پردیس ، آزادراه قزوین - رشت مسیر (جنوب به شمال) گزارش شده است.

محرابی نیا بیان کرد: ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین - کرج – تهران حدفاصل کمالشهر تا حصارک و ترافیک سنگین حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک ، آزادراه قم – تهران حدفاصل بهشت زهرا تا میدان جهاد را شاهد هستیم.

وی  در خصوص کارگاه جاده ای مهم که (منجر به انسداد)  شده است گفت:  قطعه دوم آزادراه تهران – شمال ، واقع دراستان البرز ، از ابتدای قطعه دوم آزادراه (شهرستانك) تا انتهای حوزه آزادراه (پل زنگوله) ، از ساعت ۹:۰۰روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه لغایت ساعت ۸:۰۰روز شنبه  ۱۵ شهریور ماه ، به صورت ۲۴ ساعته ، به دلیل انجام عملیات تكمیل پروژه قطعه ۲ آزادراه، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم چالوس و بالعکس انجام می گردد.

ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی
تقویت دیپلماسی ریلی میان راه‌آهن‌های ایران و روسیه
