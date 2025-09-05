باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پلیس فدرال کانادا اعلام کرد که در حمله با چاقو توسط مردی که سپس کشته شد، یک نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

پلیس سواره نظام مانیتوبا در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که این حمله در منطقه حفاظت‌شده بومیان هالو واتر، منطقه‌ای دورافتاده با حدود ۱۰۰۰ نفر جمعیت، واقع در ۲۱۷ کیلومتری شمال وینیپگ، مرکز استان، رخ داده است.

پلیس تایید کرد که «حداقل شش قربانی به بیمارستان منتقل شدند، در حالی که یکی از قربانیان جان باخت» و افزود که «مظنون نیز کشته شده است».

این نیروها همچنین توضیح داد که بازرسان همچنان در حال جمع‌آوری اطلاعات برای تعیین دقیق آنچه اتفاق افتاده است، هستند، در حالی که انگیزه‌های مهاجم یا نوع سلاح مورد استفاده هنوز مشخص نیست.

در سال ۲۰۲۲، ۱۱ نفر در منطقه حفاظت‌شده جیمز اسمیت کری نیشن و در روستای کوچک ولدون در نزدیکی آن، در ساسکاچوان، کشته و ۱۸ نفر دیگر زخمی شدند.

بومیان حدود ۵ درصد از جمعیت کانادا را تشکیل می‌دهند و اغلب در جوامعی زندگی می‌کنند که با فقر، بیکاری و نرخ بالای جرم و جنایت دست و پنجه نرم می‌کنند.

منبع: الاخبار