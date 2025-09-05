باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظمیی - «حنان جفن» فرمانده سابق واحد ۸۲۰۰ رژیم تروریستی اسرائیل از حمایت آمریکا از «ابومحمد الجولانی»، رئیسجمهور موقت سوریه و سرکرده تحریرالشام به ویژه از سوی «تام باراک»، فرستاده آمریکا در امور این کشور، انتقاد کرد و او را «شخصیتی تراژیک» در سناریوی سوریه نامید.
طبق اظهارات جفن در وبسایت اسرائیلی «آی ۲۴»، او گفت که باراک گمان میکند میتواند با سوریها به توافق برسد، اما بعدا خواهد فهمید که «این کار غیرممکن است». او افزود: باراک دوست دونالد ترامپ و یک تاجر است؛ او ممکن است مردم را بشناسد، اما نمیتواند خاورمیانه را بشناسد.
او ادامه داد که الجولانی میداند چگونه خود را با کت و کراوات معرفی کند و با دیپلماتها دیدار کند، اما باراک به افسران اطلاعاتی که صحنه سوریه را به خوبی میشناسند و به او میگویند اشتباه میکند، گوش نمیدهد.
جفن اشاره کرد که باراک سوریه را درک نمیکند و آنچه در سویداء رخ داد، تکرار خواهد شد. او افزود که در روزهای آینده، رویدادهای جدیدی در سوریه رخ خواهد داد و در آن زمان او درک خواهد کرد که اشتباه بزرگی مرتکب شده است.
جفن در پایان گفت که باراک خواهد فهمید که نمیتواند منافع آمریکا را در خاورمیانه نمایندگی کند.
منبع: الاخبار