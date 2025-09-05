نماینده فرهنگی رسانه‌ای یمن در ایران گفت: مسلمانان بیش از هر زمان نیاز دارند که سیره و .مکتب پیامبر اکرم (ص) بازگو شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان - احمدالامام شامگاه جمعه در مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) که در بقعه متبرکه ناصرالحق آمل برگزار شد، اظهار داشت: حضرت محمد (ص) بهترین مخلوقات خداوند و پیام‌آور رحمت، مهربانی و خیر برای بشریت بود و امروز در این شرایط حساس منطقه‌ای، پیروی از ایشان بیش از پیش ضرورت دارد.

وی افزود: سیره پیامبر (ص) سراسر حرکت، جهاد و ایستادگی در برابر دشمنان بود. امت اسلامی اگر می‌خواهد از ظلمت و تفرقه رهایی یابد، باید به قرآن تمسک جوید و به مکتب پیامبر بازگردد؛ چرا که هر جامعه‌ای که از قرآن فاصله گرفت، دچار انحطاط و تاریکی شد.

نماینده فرهنگی رسانه‌ای یمن در ایران با تأکید بر اهمیت هفته وحدت خاطرنشان کرد: این ایام باید با جدیت دنبال شود و مسلمانان در زیر پرچم پیامبر گرد هم آیند. امروز ملت یمن نیز همچون ایران در کنار مردم مظلوم فلسطین ایستاده است و نشان داده‌ایم که در عمل و فعل با جبهه حق همراهیم.

احمدالامام با اشاره به پیوند‌های تاریخی یمن و ایران گفت: ما علاقه ویژه‌ای به مردم آمل داریم، چراکه آرامگاه ناصرالحق که خود از یمن به ایران آمد و حکومت اسلامی برپا کرد، نمادی از این ارتباط تاریخی و ایمانی است. این پیوند باید همچنان مستحکم و پایدار باقی بماند

