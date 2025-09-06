باشگاه خبرنگاران جوان-حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در دیدار رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با وی با اشاره به توانمندی‌های بی‌نظیر ایران در حوزه هوا فضا در شرایط تحریم گفت: دستاورد‌های درخشان جمهوری اسلامی ایران در صنعت هوا فضا گواه توانمندی‌های بی‌بدیل جوانان و دانشمندان این مرز و بوم در مواجهه با شدیدترین تحریم‌ها است و لازم است این پیشرفت‌ها به صورت مستمر برای آحاد مردم تبیین شود تا عموم جامعه از عمق دستاورد‌های ملی مطلع گردند.



امام جمعه تبریز ضمن اشاره به شرایط تحریم‌های ظالمانه اظهار داشت: اگر به تجربه سایر کشور‌ها در دوران تحریم نظر افکنیم درخواهیم یافت که کمتر ملتی توانسته است حتی مایحتاج اولیه خود را در چنین شرایطی تأمین کند. اما ملت سرافراز ایران نه تنها در این میدان سربلند بیرون آمده بلکه به عالی‌ترین فناوری‌های روز دنیا به ویژه در حوزه‌های راهبردی نظیر هوا فضا دست یافته است. این پیشرفت‌ها باید به طور کامل و قابل فهم برای مردم شرح داده شود.



نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی این موفقیت‌ها را ثمره هوش سرشار، ایمان قلبی جوانان این مرز و بوم و البته درایت و هوشمندی بی‌بدیل مقام معظم رهبری دانست و افزود: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همواره در کنار ملت ایستاده‌اند و با حمایت‌های بی‌دریغ خود آنچه را که به صلاح و پیشرفت کشور است، تشویق و تقویت فرموده‌اند. این دستاورد‌ها تبلور بارز راهبرد‌های حکیمانه ایشان در مسیر خودکفایی و عزت ملی است.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما