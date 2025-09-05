کانادا اعلام کرد که این کشور به دلیل تغییر سیاست تجاری و وضع تعرفه‌های آمریکا، دیگر نمی‌تواند به واشنگتن به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد اتکا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، اظهار داشت که در شرایط جدید، به دلیل تعرفه‌ها و تغییر در سیاست تجاری آمریکا، اتاوا دیگر نمی‌تواند مانند گذشته به واشنگتن به عنوان یک شریک تجاری قابل اعتماد اتکا کند.

کارنی در سخنرانی خود در میسیساگا که از شبکه‌های تلویزیونی کانادا پخش شد و دولت در حال آماده‌سازی بسته کمکی برای کارگران فولاد و تولیدکنندگان روغن کانولا است، آنچه را که در تجارت جهانی رخ می‌دهد، «گسست، نه یک مرحله انتقالی» توصیف کرد. به گفته او، تعرفه‌های آمریکایی که به بالاترین سطح خود از زمان رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ رسیده‌اند، بر اکثر کشور‌ها و شامل بیشتر دسته‌های کالا‌ها اعمال می‌شوند.

نخست‌وزیر کانادا گفت: اکنون، برای دسترسی به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان (آمریکا)، کشور‌ها باید عملاً این امکان را با سرمایه‌گذاری‌ها و تغییرات یک‌جانبه در سیاست تجاری خود بخرند. این در بحبوحه ناآرامی‌های جهانی، تغییرات ژئوپلیتیک، انقلاب تکنولوژیک و نیاز به انتقال به اقتصاد سبز رخ می‌دهد.

او تأکید کرد که پیامد‌های این اقدامات احساس می‌شود و افزود که کارگران شغل خود را از دست می‌دهند، زنجیره‌های تأمینی که طی دهه‌ها شکل گرفته‌اند از هم می‌پاشند و شرکت‌ها مجبور به جستجوی منابع جدیدی برای مواد خام هستند و عدم قطعیت، سرمایه‌گذاری‌ها را مهار و رشد اقتصادی را مختل می‌کند.

وی اضافه کرد: ما این موضوع را امروز در گزارش صبحگاهی اشتغال در کانادا می‌بینیم که بیکاری در مناطق و بخش‌های مختلف را افزایش یافته ثبت کرده است.

در عین حال، نخست‌وزیر اشاره کرد که کانادا به طور رسمی بهترین شرایط تجاری را با آمریکا در مقایسه با هر کشور دیگری دارد و گفت: امروز، ۸۵ درصد از تجارت ما با آمریکا مشمول تعرفه نیست و ما کمترین تعرفه گمرکی را در میان کشور‌های جهان داریم. با این حال، او افزود: واقعیت تغییر کرده و ما به وضوح درک می‌کنیم که در شرایط جدید، کانادا دیگر نمی‌تواند مانند گذشته به آمریکا تکیه کند.

منبع: آر تی

برچسب ها: نخست وزیر کانادا ، کانادا و آمریکا
