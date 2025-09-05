ترامپ جریمه گوگل توسط اتحادیه اروپا را «ناعادلانه» خواند و تهدید کرد در صورت ادامه این روند، دست به اقدامات متقابل تجاری بزند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اتحادیه اروپا را به دلیل آنچه «مجازات‌های ناعادلانه» علیه شرکت‌های فناوری آمریکایی می‌خواند، تهدید کرد و ادعا کرد که ممکن است «مجبور» به اعمال برخی اقدامات متقابل تجاری شود.

ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت: «اروپا امروز به یک شرکت بزرگ آمریکایی دیگر یعنی گوگل، با جریمه ۳.۵ میلیارد دلاری ضربه زد و عملاً پولی را می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری و مشاغل آمریکایی شود، از آنها گرفت». رئیس جمهور آمریکا در ادامه به مالیات و دیگر جریمه‌هایی اشاره کرد که گوگل به اتحادیه اروپا پرداخت کرده، آن را «بسیار ناعادلانه» خواند و گفت که «مالیات‌دهندگان آمریکایی آن را تحمل نخواهند کرد». 

ترامپ گفت که دولت او اجازه نخواهد داد اقداماتی از این دست ادامه پیدا کند و در این صورت، طبق بند ۳۰۱ جریمه‌ها را لغو خواهد کرد.

طبق این بند که مربوط به قانون تجارت آمریکا است، دولت می‌تواند علیه کشور‌هایی که رفتار تجاری آنها را غیرمنصفانه می‌داند، اقدام کند. این اقدام می‌تواند شامل تعرفه‌های تنبیهی، محدودیت واردات یا سایر اعمال مشابه باشد.

اتحادیه اروپا گوگل را متهم کرده که از قدرت انحصاری خود در بازار تبلیغات آنلاین سوء استفاده کرده و خدمات تبلیغاتی خود را نسبت به رقبای اروپایی در جایگاه برتر قرار داده است. اتحادیه اروپا گفته است که گوگل باید رفتار «تبعیض‌آمیز» خود را کنار بگذارد و این شرکت را حدود ۳.۵ میلیون دلار جریمه کرد.

منبع: شبکه‌های اجتماعی

