سخنگوی وزارت خارجه روسیه در اظهاراتی با اشاره به روند رو به افزایش تهدید‌های خارجی علیه امنیت ملی این کشور، تاکید کرد: در شرایط فعلی، بازدارندگی هسته‌ای همچنان بخش جدایی‌ناپذیر از دکترین دفاعی روسیه است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از خبرگزاری ریانووستی، زاخارووا در مصاحبه با روزنامه روسی «آرگومنتی‌ای فاکتی» با بیان اینکه در شرایط کنونی، بازدارندگی هسته‌ای برای روسیه عنصری اساسی در مقابله با تهدید‌های خارجی به شمار می‌رود، اظهار کرد: متأسفانه این تهدید‌ها همچنان در حال افزایش هستند و در نتیجه، روسیه ناچار است نقش سلاح هسته‌ای را به عنوان آخرین ابزار دفاعی در دکترین ملی خود حفظ کند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه روسیه هیچ کشوری را با سلاح هسته‌ای تهدید نمی‌کند، افزود: ما صرفاً در چارچوب منطق بازدارندگی هسته‌ای عمل می‌کنیم و سیاست ما در این حوزه مبتنی بر مسئولیت‌پذیری و جدیت کامل است.

زاخارووا در ادامه به بیانیه مشترک رهبران پنج قدرت هسته‌ای جهان در سوم ژانویه ۲۰۲۲ اشاره و تاکید کرد: همانطور که در آن بیانیه آمده است، در جنگ هسته‌ای هیچ برنده‌ای وجود ندارد و چنین جنگی هرگز نباید آغاز شود.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین با بیان اینکه متأسفانه بر خلاف آن بیانیه، ناتو همچنان در آستانه رویارویی نظامی با روسیه حرکت می‌کند، تصریح کرد: نیرو‌های راهبردی روسیه همواره در آمادگی کامل برای اجرای فوری مأموریت‌های رزمی قرار دارند و این آمادگی نه تنها در بیانیه‌ها بلکه در قوانین داخلی روسیه نیز ثبت شده است.

منبع: ایرنا

