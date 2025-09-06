طبق آخرین آمارهای اعلام شده بررسی ها حاکی از آن است که ساخت وساز بدون مجری ذی صلاح خود تبدیل به یک معضل در حوزه مسکن کشور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - با توجه به آنکه طبق قانون باید تمامی ساخت وسازها در کشور در راستای از طریق مجری ذی صلاح صورت گیرد بنابراین خواستار اجرای قوانین  و‌مقررات  ملی ساختمان، و برگشت معرفی ناظر به سازمان نظام مهندسی و استفاده از مجری ذی‌صلاح و صدور شناسنامه فنی و ملکی در پروژه‌های ساختمانی شدند.

براساس این گزارش با توجه به آنکه  نامه شورای شهرداران که برخلاف مقررات ملی ساختمان، ارجاع کار به ناظر را به صورت انتخابی و بدون معرفی مجری الزامی کرده است، بسیاری از پروژه‌های ساختمانی در تهران به‌صورت «ناظر انتخاب شده از طرف مالک و بدون مجری» پروانه ساخت دریافت می‌کنند. کارشناسان این اقدام را عاملی برای افت کیفیت و ایمنی ساخت‌وساز و همچنین بیکاری هزاران مهندس و شرکت مهندسی می‌دانند.

در واکنش به این روند، معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون وزیر کشور، رئیس شورای شهر تهران، رئیس سازمان نظام مهندسی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و تعدادی از انجمن‌ها و گروه‌های مهندسی طی نامه‌ای رسمی اقدام شهرداری تهران را تخلف آشکار خوانده و محکوم کرده‌اند..

در همین راستا هم مهندسان کشور بر اجرای رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف مصوبه شورای شهرداران تأکید کردند و از شهرداری خواستند معرفی ناظر را به سازمان نظام مهندسی برکردانندو قبل از صدور جوازالزام معرفی  مجری ذیصلاح از طرف مالک وارائه پایان‌کارهامطابق قانون و همراه با شناسنامه فنی و ملکی صادر کند. به گفته آن‌ها، با وجود مکاتبات و پیگیری‌های قانونی، شهرداری  تهران همچنان این رویه را ادامه داده و حاضر به تمکین از قانون و نامه و ابلاغیه های مراجع بالا دستی  نشده است.

گفتنی است در همین راستا جمعی از مهندسان در خیابان ایرانشهرروبروی معاونت معماری و شهر سازی شهرداری تهران  گردهم آمدند و براساس اسناد و نامه‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شورای شهر، اقدام شهرداری تخلف محسوب می‌شود و لازم است این موضوع رسانه‌ای شود تا تکلیف همه پروژه‌های مشمول این تخلف روشن گردد.

طبق اعلام کارشناسان و مهندسان کشور باید مطابق رأی دیوان عدالت اداری، نه‌تنها روند صدور پروانه‌ها به روش «ناظر انتخابی» متوقف شود، بلکه با متخلفان برخورد شود و تمامی پروژه‌هایی که به این شیوه جواز گرفته‌اند به سیستم ارجاع نظارت بازگردانده شوند؛ به‌گونه‌ای که مالک ابتدا مجری ذی‌صلاح خود را معرفی کرده و سپس ناظر جدید از سوی سازمان نظام مهندسی انتخاب و معرفی گردد.

پیش از این شهاب سعادت نژاد رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان تهران اعلام کرده بود که عملیات ساخت و ساز مسکن نیازمند مهارت و تخصص بالا است. برای ارتقاء کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها، ضروری است که از افراد دارای صلاحیت در پروژه‌های ساختمانی استفاده شود.

وی گفت:  بار دیگر بر اهمیت اجرای این قوانین تأکید کرد و گفت: «انتظار داریم با همدلی و هم‌افزایی، بهبود کیفیت ساخت و ساز در کشور بهبود یابد. در تمام پروژه‌ها باید شاهد حضور سرپرستان کارگاه و مجری ذی صلاح باشیم.

سعادت نژاد افزود: در سال‌های اخیر، ما همواره کوشیده‌ایم تا ساخت و ساز تنها توسط سازندگان و مجریان دارای صلاحیت انجام شود. این اقدام می‌تواند به روند رو به رشد کیفیت ساخت و سازها در سطح کشور کمک کند.

 

