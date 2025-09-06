باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از تارنمای تراولاند تور ورلد، این تصمیم در پی تشدید درگیریها میان رژیم صهیونیستی و گروههای مقاومت فلسطینی اتخاذ شده و شامل پروازهای رفت و برگشت به فرودگاه «بن گوریون» تلآویو میشود.
شرکت هواپیمایی ایتالیا اعلام کرده که این اقدام با هدف حفظ ایمنی مسافران و خدمه در شرایط ناپایدار منطقه صورت گرفته است.
تمدید شدن تعلیق پروازها، بسیاری از مسافران را مجبور به تغییر برنامههای سفر خود کرده و شرکتهای هواپیمایی بینالمللی را با چالشهای فزایندهای در مواجهه با بحرانهای امنیتی روبهرو کرده است.
منبع: ایرنا