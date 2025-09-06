یانیک سینر و کارلوس آلکاراس با صعود به فینال اوپن آمریکا، یک بار دیگر تاریخ‌سازی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در  مرحله نیمه‌نهایی تنیس آزاد آمریکا، کارلوس آلکاراس اسپانیایی با برتری ۳-۰ مقابل نواک جوکوویچ به دیدار پایانی گرند اسلم اوپن آمریکا رسید.  آلکاراس مرد دوم تنیس جهان شروع خوبی داشت و ست اول را ۶-۴ از آن خود کرد. در ست دوم که بسیار جذاب دنبال شد، این جوکوویچ قهرمان چهار دوره رقابت‌ها بود که ابتدا ۳-۰ پیش افتاد، اما کارلیتوس در ادامه بازی را به تساوی کشاند و در تایبریک ۷-۴ به برتری رسید تا در ست‌شماری ۲-۰ از رقیب پرافتخارش پیش بیفتد. با پایان ست دوم، اما انرژی جوکوویچ ۳۸ ساله هم گویی تمام شد و در ست سوم این ستاره ۲۲ ساله اسپانیایی بود که با عملکرد برتر توانست پیروزی ۶ بر ۲ را رقم بزند و پس از سه سال باز هم به فینال اوپن آمریکا برسد.

اعجوبه اسپانیایی با این پیروزی انتقام شکست اول فصل در اوپن استرالیا را از جوکوویچ گرفت و برای هفتمین بار به فینال گرند اسلم‌های چهارگانه رسید.

از سوی دیگر، امید‌های جوکوویچ پرافتخارترین مرد تنیس جهان برای کسب بیست‌وپنجمین عنوان گرند اسلم و عبور از رکورد مارگارت کورت باز هم نقش بر آب شد؛ اسطوره صربستانی دو سال پیش در همین اوپن آمریکا به بیست‌وچهارمین گرند اسلم خود رسید، اما از آن زمان تاکنون در هشت گرند اسلم متوالی ناکام بوده است.

در دیگر دیدار این مرحله، یانیک سینر مرد اول تنیس جهان در یک نبرد نزدیک که سه ساعت و ۲۰ دقیقه به درازا انجامید به زحمت از سد فلیکس اوژه الیاسیم عبور کرد و به دیدار پایانی مسابقات اوپن آمریکا راه یافت.

مدافع عنوان قهرمانی بازی را مقتدرانه شروع کرد و ست اول را ۶ بر یک از آن خود کرد. در ادامه، اما اوژه الیاسیم بر خلاف انتظار‌ها برای رقیب نامدارش دردسرساز شد و با عملکرد هجومی و جسورانه خود توانست در ست دوم ۶ بر ۳ به برتری برسد. با وجود نمایش قابل تحسین بازیکن کانادایی، تلاش او برای شکست مرد اول تنیس جهان کافی نبود و سینر دو ست بعدی را با نتایج ۶-۳ و ۶-۴ برد تا با کسب سیزدهمین پیروزی متوالی خود در نیویورک برای دومین سال پیاپی به فینال آخرین گرند اسلم فصل برسد.  سینر ۲۴ ساله که به سیصدمین برد دوران حرفه‌ای خود رسید، همچنین به جوان‌ترین بازیکنی در دوران مدرن تنیس تبدیل شد که در طی یک فصل به فینال هر چهار گرند اسلم می‌رسد.  

به این ترتیب فینالی که از ابتدا پیش بینی می‌شد شکل گرفت و همانند دو گرند اسلم قبلی شاهد جدال دو ستاره نسل جدید تنیس مردان یعنی آلکاراس و سینر برای فتح جام خواهیم بود.

آلکاراس که در رولان گاروس با بازگشتی استثنایی سینر را ناکام گذاشت، در ویمبلدون مغلوب نمایش بی نقص او شد و حالا همه بی‌صبرانه منتظر هستند تا جدال دوباره این دو را این بار در فینال آخرین گرند اسلم فصل در نیویورک به نظاره بنشینند.   دیداری که از حساسیت دو چندانی برخودار است و برنده آن بر جایگاه اول تنیس جهان تکیه خواهد زد.

آلکاراس در مصاف‌های رودررو ۹ بر ۵ از رقیب ایتالیایی‌اش پیش است و برای ششمین گرند اسلم خود تلاش می‌کند. در سوی مقابل، سینر با ۲۷ برد متوالی در گرند اسلم‌های هاردکورت و اعتمادبه‌نفسی بالا به دنبال پنجمین قهرمانی بزرگ خود خواهد بود. این دو ستاره جوان دنیای تنیس برای سومین بار در فینال گرند اسلم‌های امسال با هم رو‌به‌رو می‌شوند. اتفاقی که پیش از این در دوران مدرن تنیس سابقه نداشت و هیچ دو بازیکنی نتوانسته بودند طی یک فصل در فینال سه گرند اسلم مقابل هم بازی کنند.

ملاقات کلیدی طارمی با سرمربی المپیاکوس؛ آماده ورود به ترکیب اصلی