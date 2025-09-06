باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 چهار دهه تلاش برای خلع سلاح حزب الله + فیلم

کارشناس بین الملل در خصوص طرح خلع سلاح حزب الله نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا هاشم زادگان، کارشناس حوزه بین‌الملل با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در مورد طرح خلع سلاح حزب الله توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
 چهار دهه تلاش برای خلع سلاح حزب الله + فیلم
young journalists club

نماینده پارلمان لبنان: موضع حزب‌الله تسهیل در تشکیل دولت است

 چهار دهه تلاش برای خلع سلاح حزب الله + فیلم
young journalists club

درخواست حزب الله برای اتحاد امت اسلامی با ایران

 چهار دهه تلاش برای خلع سلاح حزب الله + فیلم
young journalists club

دیدار سعد حریری با معاون سیاسی حزب الله لبنان

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ناگفته‌های خلبانان نیروی هوایی ارتش از نبرد با جنگنده‌های رژیم صهیونی + فیلم
۷۱۸۶

ناگفته‌های خلبانان نیروی هوایی ارتش از نبرد با جنگنده‌های رژیم صهیونی + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تابستان روبه‌پایان، تب مسافرت بالا + فیلم
۸۳۶

تابستان روبه‌پایان، تب مسافرت بالا + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تخریب کامل یک برج مسکونی در غزه توسط رژیم صهیونیستی + فیلم
۵۶۴

تخریب کامل یک برج مسکونی در غزه توسط رژیم صهیونیستی + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.