باشگاه خبرنگاران جوان - لوئیس سوآرس، بازیکن اروگوئه‌ای، در دیدار اینترمیامی و سیاتل در فینال لیگ‌کاپ کونکاکاف رفتار زشتی از خود نشان داد. او بعد از بازی آب دهانش را به طرف یکی از اعضای کادر فنی حریف پرتاب کرد که محرومیت سنگینی را برایش به همراه داشت.

این رفتار زشت سوآرس باعث شد او شش بازی از همراهی اینترمیامی محروم شود. البته این محرومیت فقط در بازی‌های لیگ‌کاپ کونکاکاف خواهد بود و به این ترتیب این بازیکن اروگوئه‌ای می‌تواند تیمش را در لیگ آمریکا همراهی کند.

اینترمیامی در مسابقه فینال با سه گل برابر سیاتل شکست خورد و از بالابردن جام قهرمانی بازماند.