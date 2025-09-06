سرمربی ایرانی البطائح از وضعیت نیمکت تیمش راضی نیست. او تاکید کرد که شاگردان مستحق شکست برابر العین نبودند.

 گاه خبرنگاران جوان - البطائح با هدایت فرهاد مجیدی در دیدار برگشت لیگ‌کاپ امارات برابر النصر با نتیجه سه بر دو شکست خورد. این باعث شد البطائح با توجه به تساوی در دیدار رفت از دور این رقابت‌ها حذف شود.

سرمربی ایرانی البطائح تاکید کرد که تیمش مستحق شکست برابر النصر نبود. فرهاد مجیدی در گفت‌و‌گو با «الامارات الیوم» گفت: کنترل کامل بازی را در دست داشتیم، اما در نیمهٔ اول دو گل از تنها دو حمله النصر دریافت کردیم که با روند بازی مغایرت داشت. با این حال توانستیم قبل از پایان نیمهٔ اول اختلاف را کم کنیم که انگیزه‌ای برای حمله در نیمه دوم و کسب تساوی به ما داد. النصر توانست گل سوم را به ثمر برساند که آن را نقطه عطفی می‌دانم که امید‌های ما برای بازگشت را از بین برد. با این حال بازیکنان تلاش زیادی کردند.

مربی ایرانی همچنین اشاره کرد که تیمش این مسابقه را در شرایط سختی برگزار کرد، زیرا چند بازیکن کلیدی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت. او با بیان اینکه از وضعیت نیمکت تیمش راضی نیست، گفت: بازیکنان جایگزین به اندازهٔ بازیکنان اصلی قدرتمند نیستند و این حقیقتی انکارناپذیر است. امیدوار بودم آناتولی، مهاجم کامرونی، در بازی برگشت حضور داشته باشد، اما تیم پزشکی به دلیل نگرانی از تشدید مصدومیت ریسک نکرد.

مجیدی در پایان تاکید کرد که خروج زودهنگام البطائح از این جام تأثیر منفی بر مسیرشان در لیگ امارات نمی‌گذارد: «ماموریت من پشرفت تیم و آماده‌سازی‌اش برای حضور قوی در برابر همه رقباست و ما برای رسیدن به این هدف ادامه خواهیم داد.»

البطائح در فصل جدید لیگ امارات دو بازی انجام داده است که در دیدار نخست شکست و در دیدار دوم پیروزی را تجربه کرده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
اینجا که ایران نیس پسر
۱
۰
پاسخ دادن
