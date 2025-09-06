باشگاه خبرنگاران جوان - چندی پیش این موضوع که برخی از افراد میتوانند بوی باران را پیش از شروع آن حس کنند در شبکههای اجتماعی پیچیده بود و نظرات متفاوتی ارائه شد و برخی هم این ادعا را باور نداشتند.
اما حس بوی باران پیش از بارش توضیحی کاملا علمی دارد. درواقع دو دانشمند استرالیایی سال ۱۹۶۴، روی این پدیده، عنوان «پتری کور» (Petrichor) گذاشتند و به بویی اشاره دارد که پس از بارش باران و برخورد آن به زمین خشک و خاکی منتشر میشود.
بوی باران نتیجه فعالیتهای شیمیایی خاصی است که در محیط رخ میدهد. وقتی قطرات آب باران با خاک خشک برخورد میکند با مواد آلی و روغنی که در گیاهان، خاک و سطح زمین وجود دارند ترکیب شده و در نهایت بویی خاکی و شیرین منتشر میشود. این ترکیبات بیشتر ناشی از مواد نفتی و ترکیبهایی مانند «ژئوسمین» (Geosmin) به وجود میآیند. ژئوسمین نوعی ترکیب آلی است که بهوسیله برخی میکروبها، مانند باکتریها و قارچها تولید و هنگام بارش در فضا منتشر میشود.
چگونه برخی از افراد میتوانند بوی باران را حس کنند؟
برخی از افراد میتوانند علائم ناشی از تغییرات محیطی مانند رطوبت هوا، فشار جوی و حتی توفانهای همراه با رعدوبرق را کمی قبل از شروع حس کنند. این توانایی به چند عامل زیر بستگی دارد:
پیشبینیهای شیمیایی و فیزیکی: برخی از مولکولهای شیمیایی مانند ازون، هنگام رعدوبرق در هوا منتشر و معلق میشوند و این افراد میتوانند بوی آنها را حس کنند.
رطوبت هوا: پیش از باران رطوبت هوا بسیار بالا میرود و بسیاری از افراد میتوانند این بو را بهراحتی حس کنند.
کاهش فشار جو: برخی از افراد میتوانند تغییرات فشار جو (هوا) را حس کنند و وقتی فشار جو کم میشود، معمولا توفان یا بارانهای شدید شروع میشود.
بنابراین افرادی که بوی باران را پیش از وقوع حس میکنند، این تغییرات محیطی را زودتر از دیگران میفهمند.
منبع: خبر آنلاین