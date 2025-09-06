ترامپ دستوری را امضا کرد که معافیت‌های تعرفه‌ای محدودی برای کشور‌های دارای توافقنامه تجاری با آمریکا ارائه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، یک فرمان اجرایی امضا کرد که معافیت‌های تعرفه‌ای محدودی را از دوشنبه آینده در اختیار شرکای تجاری قرار می‌دهد که بر سر صادرات صنعتی مانند نیکل، طلا و سایر فلزات، همچنین ترکیبات دارویی و مواد شیمیایی به توافق می‌رسند.

ترامپ هفت ماه اول دوره دوم ریاست جمهوری خود را صرف اعمال افزایش‌های عظیم تعرفه‌ای برای بازچینش نظام تجارت جهانی، کاهش کسری تجاری آمریکا و اخذ امتیاز از کشور‌های شریک تجاری در مذاکرات کرده است.

آخرین دستور او بیش از ۴۵ دسته کالا را برای معافیت از تعرفه صفر برای «شرکای همسو» شناسایی می‌کند که به چارچوب توافق‌هایی برای کاهش تعرفه‌های «متقابل» ترامپ و عوارض اعمال‌شده تحت قانون بخش ۲۳۲ (امنیت ملی) دست می‌یابند.

دستور روز جمعه، تعرفه‌های آمریکا را با تعهدات آن در چارچوب توافق‌های موجود، از جمله توافق با متحدانی مانند ژاپن و اتحادیه اروپا، همسو می‌کند.

این دستور می‌گوید معافیت‌ها برای کشور‌های دارای توافقنامه تجاری با آمریکا قرار است دوشنبه ساعت ۰۴:۰۱ به وقت گرینویچ (۰۰:۰۱ به وقت منطقه زمانی شرقی) آغاز شود.

ترامپ در این دستور می‌گوید تمایل او برای کاهش تعرفه‌ها به «دامنه و ارزش اقتصادی تعهدات یک شریک تجاری به ایالات متحده در توافق خود بر سر تجارت متقابل» و منافع ملی آمریکا بستگی دارد.

این کاهش‌ها مواردی را پوشش می‌دهد که «قابل کشت، استخراج یا تولید طبیعی در ایالات متحده نیستند» یا به میزان کافی برای تأمین تقاضای داخلی تولید نمی‌شوند.

یک مقام کاخ سفید گفت این دستور همچنین معافیت‌های جدیدی برای برخی محصولات کشاورزی، هواپیما و قطعات آن، و اقلام بدون حق امتیاز برای استفاده در داروسازی ایجاد می‌کند.

این مقام گفت در مواردی که یک کشور به یک توافق تجاری «متقابل» با ایالات متحده دست یابد، این دستور به نماینده تجاری آمریکا، وزارت بازرگانی و گمرک اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به فرمان اجرایی جدیدی از سوی ترامپ، تعرفه‌های واردات کالا‌های تحت پوشش را لغو کنند.

موارد دارای تعرفه صفر شناسایی‌شده در این دستور شامل گرافیت و اشکال مختلف نیکل، که یک ماده کلیدی در تولید فولاد ضدزنگ و باتری‌های خودرو‌های الکتریکی است، می‌شود.

همچنین ترکیبات مورد استفاده در دارو‌های ژنریک، از جمله بی‌حس کننده لیدوکائین و معرف‌های مورد استفاده در آزمایش‌های تشخیص پزشکی نیز تحت پوشش هستند.

این دستور انواع مختلف واردات طلا، از پودر و ورق تا شمش را در بر می‌گیرد که یک واردات کلیدی از سوئیس است؛ کشوری که به دلیل عدم دستیابی به یک توافق تجاری با آمریکا، با تعرفه ۳۹ درصدی ایالات متحده دست‌وپنجه نرم می‌کند.

این دستور همچنین اجازه می‌دهد تعرفه‌های گرافیت طبیعی، آهن‌ربا‌های نئودیمیوم، دیود‌های نورافشان (LED) لغو شده و معافیت‌های تعرفه‌ای قبلی روی پلاستیک‌های خاص و پلی‌سیلیکون، که یک جزء کلیدی در پنل‌های خورشیدی است، حذف شوند.

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت ترامپ ، تعرفه کالا
ژاپن: توافق تجاری با آمریکا بر سر تعرفه‌های کلیدی ناتمام مانده است
تهدید ترامپ به اقدام تجاری علیه اتحادیه اروپا
باشگاه خبرنگاران جوان؛
توافق در سایه تهدید: آیا مذاکرات صلح اوکراین به نتیجه می‌رسد؟
کانادا: به آمریکا به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد تکیه نمی‌کنیم
