به‌تازگی در چین، نوعی درمان تزریقی برای معکوس کردن روند سفیدی مو و درمان آن معرفی شده که مدعی است می‌تواند رنگ طبیعی موهای سفید را بازگرداند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سال‌هاست دانشمندان و پزشکان جهان به دنبال روشی برای درمان سفیدی مو هستند و اخیرا پزشکان چینی می‌گویند، روش موثری برای درمان سفیدی مو که ریشه در طب سنتی چینی دارد پیدا کرده‌اند. بنابه گفته این پزشکان، روش درمانی آنها که تزریقی است کاملا اثربخش بوده و درضمن عوارض جانبی هم ندارد.

این ماجرا زمانی سروصدای زیادی به‌راه انداخت که یکی از بازیگران مطرح چینی در شبکه‌ اجتماعی دوئین (تیک‌تاک چینی) اعلام کرد، یک ماه است این داروها را تزریق می‌کند. البته هنوز هیچ تغییری در رنگ‌موهایش ندیده است اما پزشک به او گفته که حداقل باید ۶ ماه صبر کند.

دانشمندان چینی، با استفاده از ماده‌ای به نام «آدنوزیل کوبالامین» که نوعی فرم فعال و طبیعی ویتامین B12 و مشابه سیانوکوبالامین است، تولید ملانین «رنگدانه مو» را تحریک می‌کنند. طبق پروتکل درمانی، این تزریق‌ها باید هفته‌ای یکبار و به مدت ۳ تا ۶ ماه انجام شوند.

با این‌حال دکتر کونگ یولونگ، متخصص پوست و موی چینی، می‌گوید، اگر فردی دچار کمبود ویتامین B12 باشد ممکن است این تزریق‌ها در کاهش سفیدی مو موثر باشند اما در افرادی که کمبود B12 ندارد، تقریبا هیچ اثری ندارند. درضمن این پزشک ادامه‌ می‌دهد، اگرچه ‌آدنوزیل کوبالامین می‌تواند به تغذیه اعصاب، تنظیم ترشح عصبی و بهبود گردش خون کمک کند اما هیچ تحقیق علمی معتبری درباره تاثیر آن در معکوس کردن سفیدی رنگ مو انجام نشده است. درواقع این روش درمان سفیدی رنگ مو هنوز در مراحل ابتدایی آن قرار دارد.

مردم چین با وجود این هشدارها و نبود شواهد علمی قطعی، به این درمان علاقه‌مند شده‌اند و فروش آنلاین این تزریق‌ها به‌طرز چشمگیری افزایش یافته است.

منبع: خبر آنلاین

برچسب ها: موی سفید ، درمان سفیدی مو
خبرهای مرتبط
آیا می توان رنگ را به طور طبیعی به موی سفید شده بازگرداند؟
ارتباط سفید شدن مو با بافت مو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
09144084937
۱۱:۳۸ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
چرا کسی به دندان پزشکی ایران فکر نمیکند؟
۰
۱
پاسخ دادن
احتمال ابتلای همسران به اختلالات روانی مشابه
تنوع گیاهی در رژیم غذایی، راز سلامت قلب و بدن
کاهش جهانی نرخ باروری؛ پیامد‌ها و ضرورت سازگاری دولت‌ها
فارسی، زبانی که جانم را ربود: روایت عاشقانه یک روزنامه‌نگار خارجی
ریشه‌ها و اهداف هجوم صدام به ایران: از لغو قرارداد الجزایر تا براندازی جمهوری اسلامی
چه کسب‌وکار‌هایی دانش‌آموزان را جذب می‌کنند؟
چرا خشم پشت فرمان شکل می‌گیرد و چگونه می‌توان آن را کنترل کرد؟
آخرین اخبار
فارسی، زبانی که جانم را ربود: روایت عاشقانه یک روزنامه‌نگار خارجی
چه کسب‌وکار‌هایی دانش‌آموزان را جذب می‌کنند؟
ریشه‌ها و اهداف هجوم صدام به ایران: از لغو قرارداد الجزایر تا براندازی جمهوری اسلامی
چرا خشم پشت فرمان شکل می‌گیرد و چگونه می‌توان آن را کنترل کرد؟
احتمال ابتلای همسران به اختلالات روانی مشابه
کاهش جهانی نرخ باروری؛ پیامد‌ها و ضرورت سازگاری دولت‌ها
تنوع گیاهی در رژیم غذایی، راز سلامت قلب و بدن
چاقی؛ تهدید خاموش برای سلامت جامعه
ترامپ آمریکایی‌ها را بیکار کرد
«نه» گفتن را به کودکان بیاموزیم
گزارشی اسفناک از زندان فرسن ‌‌پاریس ‌
موفق‌ترین اقتباس‌های ادبی در سینمای ایران
شیوه امام صادق(ع) نسبت به عقاید انحرافی چگونه بود؟
رؤیاها را دور بریزید تا دست‌یافتنی شوند
چینی‌ها روشی جدید برای درمان سفیدی موها معرفی کردند
راز شگفت‌انگیز جزایر زنده در دریاچه نمک یوتا
چگونه برخی از افراد قبل از باران می‌توانند بوی آن را حس کنند؟
ماجرای گروه جهادی «باجناق ها»!