رئیس هیات اشکواش استان فارس گفت: رقابت‌های قهرمانی نوجوانان کشور رده‌های سنی ۱۱ تا ۱۳ سال در شیراز آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امین مولایی صبح شنبه در حاشیه برگزاری رقابت‌های قهرمانی نوجوانان اسکواش کشور در شیراز گفت: بیش از ۶۵ ورزشکار از سراسر کشور با حضور در استان فارس از صبح شنبه رقابت‌های قهرمانی کشور را آغاز کرده‌اند.

او اضافه کرد: این دوره از رقابت‌ها با حضور امجد خان سرمربی پاکستانی تیم ملی اسکواش برگزار شده که سرمربی تیم ملی شامگاه جمعه و با استقبال رسمی هیات اسکواش فارس وارد استان شد.

مولایی افزود: با توجه به ظرفیت‌هایی که در استان فارس وجود داشته این استان آمادگی برگزاری رویداد‌های ملی و بین المللی را دارا است این در حالی بوده که در اردیبهشت امسال نیز شاهد برگزاری رویداد بین المللی اسکواش در استان فارس و به میزبانی هیات اسکواش استان بوده‌ایم.

گفتنی است مسابقات اسکواش قهرمانیکشور رده سنی نوجوانان طی روز‌های ۱۵ الی ۱۷ شهریور ماه در شیراز و به میزبانی هیات اسکواش فارس برگزار می‌شود.

