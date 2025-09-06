رئیس دادگستری: روند شهرستان شدن ماهان، نیازمند توجه ویژه است

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرسول مجیدی نژاد، با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد ماهان در حوزههای گردشگری و صنعتی اظهار داشت: ماهان نیازمند نگاه مسئولانهتر از سوی معادن، کارخانجات و بخش خصوصی است تا در قالب مسئولیتهای اجتماعی، اقدامات مؤثری برای توسعه زیرساختهای حیاتی همچون جادهها و مراکز بهداشتی صورت گیرد.
رئیس دادگستری ماهان همچنین بر ضرورت تعامل و همافزایی میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد و افزود: انتظار میرود ادارات و سازمانها اختلافات و مشکلات خود را در چارچوب همکاریهای دروندستگاهی حلوفصل کنند تا از ورود پروندههای غیرضروری به دستگاه قضایی جلوگیری شود.
منبع: دادگستری