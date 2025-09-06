مدیرکل دفتر هماهنگی شبکه و پایش تولید انرژی ساتبا گفت: تا پیش از شروع فصل زمستان، تامین بخشی از برق مورد نیاز شهرک صنعتی شمس آباد به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی کشور از انرژی خورشیدی آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا اظهار کرد: مجموعه شمس آباد به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی کشور دارای مصرف برق به میزان ۲۴۰ مگاوات در ساعات اوج باراست و تا پیش از شروع فصل زمستان، تامین بخشی از برق مورد نیاز شهرک صنعتی شمس آباد به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی کشور از انرژی خورشیدی آغاز خواهد شد؛ این شهرک صنعتی در سال‌های گذشته با مشکل برق تامین برق مواجه بوده است.

علی شب نورد با اشاره به اینکه طرح احداث نیروگاه خورشیدی شمس آباد به ظرفیت ۶۳ مگاوات از تیر ماه سال ۱۴۰۴ آغاز شد، افزود: مهمترین ویژگی برجسته این پروژه، احداث نیروگاه خورشیدی در مجاورت محل مصرف یعنی شهرک صنعتی شمس آباد استان تهران است که تاثیر قابل توجهی در تامین برق این منطقه صنعتی و مناطق مجاور دارد.

وی با اظهار امیدواری از اینکه فاز نخست این نیروگاه با ظرفیت ۲۵ مگاوات در آبان ماه وارد شود، بیان کرد: این طرح با سرمایه گذاری بالغ بر یک هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان و در ۲۱ ساختگاه ۳ مگاواتی در حال اجرا است.

مدیرکل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا افزود: به دلیل سست بودن بستر خاک منطقه، بالغ بر ۷۵ درصد پایه استراکچر‌ها بصورت بتنی و کمتر از ۲۵ درصد پایه‌ها بصورت کوبشی خواهد بود.

شب نورد گفت: در حال حاضر پس از انجام مراحل مهندسی و تجهیز کارگاه، پروژه وارد فاز حفر چاله‌های پایه استراکچرها، بتن ریزی و کوبش پایه‌ها شده است.

وی با تشریح جزییات پروژه اظهار کرد: هم اکنون بیش از ۲۵ دستگاه حفر گودال و پایه کوب بصورت همزمان در حال کار هستند و این نیروگاه در ۹۷ هکتار در حال احداث است که پس از بهره برداری کامل می‌تواند تاثیربسزایی در پایداری شبکه برق منطقه داشته باشد.

مدیرکل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا یادآور شد: با به مدار آمدن این نیروگاه خورشیدی و اتمام احداث یک نیروگاه ۳۲ مگاواتی که با مشارکت صاحبان صنایع مستقر در شهرک، احداث آن به تازگی آغاز شده است، حدود ۴۰ درصد از برق مورد نیاز این شهرک صنعتی بزرگ از انرژی خورشیدی تامین خواهد شد. 

پیشتر حشمت الله عسگری، معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری تهران نیز در بازدید از این نیروگاه، خواستار تسریع در اجرای فعالیت‌ها و بهره برداری از نیروگاه براساس برنامه ریزی صورت گرفته شده بود. 

شهرک صنعتی شمس‌آباد به‌عنوان بزرگ‌ترین شهرک صنعتی کشور، در حال حاضر حدود ۳۰۰ مگاوات برق تأمین شده دارد و مصرف برق آن در ساعات پیک (بار اوج) به حدود ۲۴۰ مگاوات می‌رسد؛ براساس اطلاعات ثبت شده در تارنمای این شهرک صنعتی، نزدیک به ۲۴۰۰ واحد و کارخانه در شمس آباد مشغول به فعالیت هستند.

منبع: ساتبا

تبادل نظر

