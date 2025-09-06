باشگاه خبرنگاران جوان - یک تاجر برزیلی با ثروتی در حدود ۱ میلیارد دلار، در وصیتنامهاش نوشته که تمام اموال و ثروتش پس از مرگ به نیمار ستاره برزیلی فوتبال واگذار شود!
این وصیتنامه در تاریخ ۱۲ ژوئن و در شهر پورتو آلگره با حضور دو شاهد قانونی امضا شده است.
این فرد حتی یک بار هم با نیمار ملاقات نکرده و شباهتهایی که میان زندگی شخصیاش و زندگی ستاره برزیلی پیدا کرده باهث شده همچنین تصمیمی بگیرد. رابطه نزدیک نیمار با پدرش، برای این مرد یادآور رابطهای بود که با پدر درگذشتهاش داشته است.
رقم ثروت تاجر برزیلی حدود ۳ برابر ثروت فعلی نیمار است چرا که این بازیکن در حال حاضر با ۳۵۰ میلیون دلار سومین فوتبالیست ثروتمند جهان است.