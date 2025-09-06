لرستان، قطب تولید گوشت قرمز

مدیر جهاد کشاورزی لرستان از وجود ۵/۵ میلیون واحد دامی سبک و سنگین در استان خبر داد و گفت: سالانه بیش از ۱۰ هزار تن گوشت مازاد بر مصرف داخلی استان تولید و به بازارهای هدف از جمله قم و تهران ارسال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی - نامدار صیادی، مدیر جهاد کشاورزی استان لرستان، در تشریح وضعیت تولید دام و گوشت قرمز استان اظهار کرد: در لرستان بیش از ۵/۵ میلیون واحد دامی سبک و سنگین در بخش‌های صنعتی، روستایی و عشایری نگهداری و پرورش داده می‌شود که توسط بیش از ۷۵ هزار بهره‌بردار مدیریت می‌گردد.

وی با اشاره به جایگاه لرستان در تولید گوشت قرمز افزود: میزان تولید سالانه گوشت در استان حدود ۳۳ هزار تن است، در حالی‌که مصرف داخلی بر اساس سرانه جمعیت حدود ۲۲ هزار تن برآورد می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد لرستان سالانه بیش از ۱۰ هزار تن مازاد تولید دارد.

صیادی ادامه داد: مازاد تولید گوشت قرمز لرستان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به استان‌های پرمصرف نظیر تهران و قم ارسال می‌شود که نقش مهمی در تنظیم بازار و تعادل عرضه و تقاضا در کشور دارد.

بر اساس این آمار، لرستان نه‌تنها در تأمین نیاز گوشت قرمز خودکفا است بلکه به عنوان یکی از قطب‌های تأمین‌کننده کشور نیز شناخته می‌شود.

 نسبت تولید به مصرف نشان می‌دهد که این استان توانسته از ظرفیت بالای دامی خود به شکل مؤثر استفاده کند.

 صادرات مازاد به استان‌هایی مانند تهران و قم علاوه بر ایجاد درآمد برای دامداران، می‌تواند نقش مؤثری در تثبیت قیمت‌ها در بازار ملی داشته باشد.

با توجه به شرایط اقتصادی و نوسان بازار گوشت، استمرار حمایت‌های دولتی از دامداران و توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند موقعیت لرستان را به عنوان یکی از کانون‌های اصلی تولید گوشت در کشور تثبیت کرده و زمینه‌ساز توسعه صادرات به سایر استان‌ها و حتی بازارهای خارجی شود.

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، تولید گوشت
خبرهای مرتبط
پیش بینی تولید ۹۰ هزار تن گوشت در استان قزوین
۶.۵ هزار تن گوشت قرمز در دامغان تولید شد
تولید سالانه ۵۰۰ تن گوشت بوقلمون در رزن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نیروگاه خورشیدی و درمانگاه‌های دانش‌بنیان؛ چهره تازه تعاون در لرستان
اوراق مرابحه اسلامی؛ نجات پروژه‌های لرستان از کمبود نقدینگی
صنایع لرستان در معرض قطع برق؛ تهدیدی برای تولید و بازار استان
مدارس سنگی لرستان؛ چالش بزرگ آموزشی که رو به پایان است
تحول آبی در لرستان: ۲۶ پروژه بزرگ کلید خورد
آخرین اخبار
صنایع لرستان در معرض قطع برق؛ تهدیدی برای تولید و بازار استان
مدارس سنگی لرستان؛ چالش بزرگ آموزشی که رو به پایان است
اوراق مرابحه اسلامی؛ نجات پروژه‌های لرستان از کمبود نقدینگی
تحول آبی در لرستان: ۲۶ پروژه بزرگ کلید خورد
نیروگاه خورشیدی و درمانگاه‌های دانش‌بنیان؛ چهره تازه تعاون در لرستان
وقتی مهارت جایگزین مدرک می‌شود؛ روایت جهش آموزش‌های فنی در لرستان
۷۴۳ خانوار سیل‌زده پلدختر تسهیلات بازسازی دریافت کردند
رکوردشکنی سرمایه‌گذاری خارجی در لرستان؛ مسیر تحقق همچنان پرچالش
لرستان آماده جهش جمعیتی؛ از داده‌های بانوان تا مرکز درمان ناباروری
آبرسانی سیار و تقویت زیرساخت‌ها؛ نگاهی به پروژه‌های زیرساختی و معیشتی عشایر
چرای دام بدون پروانه؛ تخلفی قانونی
۴۴ روستا پلدختر از کم‌آبی دور شدند؛ پروژه ۹۵ درصد پیشرفته به بهره‌برداری نزدیک است
رشد پسته در لرستان؛ اقتصادی و پایدار در دل کم‌آبی
بحران بهره‌وری در لرستان؛ وقتی ۷۷ درصد اراضی دیم سهمی ناچیز از تولید دارند
کاهش قیمت برنج و شکر در لرستان
وقف در لرستان؛ فرهنگی دیرینه با نگاه اقتصادی مدرن
آبیاری هوشمند و استفاده از منابع غیرمتعارف؛ مسیر نجات آب در لرستان
لرستان، قطب تولید گوشت قرمز
گمرک اشترینان در آستانه آغاز به‌کار
پروژه ۳۰ ساله‌ای که بالاخره به خط پایان نزدیک می‌شود
شهر بدون گدا؛ رویایی که به برنامه نیاز دارد
بحران آسانسورها؛ از زیرساخت‌های فرسوده تا ناآگاهی شهروندان
بحران طلاق در سایه بی‌مهارتی