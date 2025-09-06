لرستان، قطب تولید گوشت قرمز

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی - نامدار صیادی، مدیر جهاد کشاورزی استان لرستان، در تشریح وضعیت تولید دام و گوشت قرمز استان اظهار کرد: در لرستان بیش از ۵/۵ میلیون واحد دامی سبک و سنگین در بخش‌های صنعتی، روستایی و عشایری نگهداری و پرورش داده می‌شود که توسط بیش از ۷۵ هزار بهره‌بردار مدیریت می‌گردد.

وی با اشاره به جایگاه لرستان در تولید گوشت قرمز افزود: میزان تولید سالانه گوشت در استان حدود ۳۳ هزار تن است، در حالی‌که مصرف داخلی بر اساس سرانه جمعیت حدود ۲۲ هزار تن برآورد می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد لرستان سالانه بیش از ۱۰ هزار تن مازاد تولید دارد.

صیادی ادامه داد: مازاد تولید گوشت قرمز لرستان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به استان‌های پرمصرف نظیر تهران و قم ارسال می‌شود که نقش مهمی در تنظیم بازار و تعادل عرضه و تقاضا در کشور دارد.

بر اساس این آمار، لرستان نه‌تنها در تأمین نیاز گوشت قرمز خودکفا است بلکه به عنوان یکی از قطب‌های تأمین‌کننده کشور نیز شناخته می‌شود.

نسبت تولید به مصرف نشان می‌دهد که این استان توانسته از ظرفیت بالای دامی خود به شکل مؤثر استفاده کند.

صادرات مازاد به استان‌هایی مانند تهران و قم علاوه بر ایجاد درآمد برای دامداران، می‌تواند نقش مؤثری در تثبیت قیمت‌ها در بازار ملی داشته باشد.

با توجه به شرایط اقتصادی و نوسان بازار گوشت، استمرار حمایت‌های دولتی از دامداران و توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند موقعیت لرستان را به عنوان یکی از کانون‌های اصلی تولید گوشت در کشور تثبیت کرده و زمینه‌ساز توسعه صادرات به سایر استان‌ها و حتی بازارهای خارجی شود.