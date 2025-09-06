باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - اکبر حسنبکلو، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به ناترازی که در صنعت برق وجود دارد و همچنین به دلیل کاهش نزولات آسمانی و کاهش تولید در نیروگاههای برق آبی، امسال ناترازیهایی در صنعت برق داشتهایم. بر اساس نیاز مصرف و محدودیتهای تولید، اعمال خاموشیهایی صورت گرفته که این خاموشیها از طریق اطلاعرسانی در سایت یا از طریق اپلیکیشن برق من انجام میشود.
وی افزود: در استان تهران، برنامهریزی به گونهای است که عدالت در خاموشیها و مدیریت بار رعایت شود. مردم عزیز مطلع هستند که برخی فیدرها به دلایل خاص، مانند واقع شدن بیمارستانها یا ایستگاههای پمپاژ آب که تأمین آب مردم را بر عهده دارند، قطع نمیشوند. این موضوع ممکن است به تداعی ناعدالتی بینجامد، اما باید تأکید کنم که تمام برنامههای ما بر اساس عدالت و رعایت اولویتها تنظیم شده است.
حسنبکلو ادامه داد: اگر مواردی وجود دارد که در استان اعمال خاموشی نمیشودکه این موارد بسیار محدود هستند به دلیل بارهای حساسی است که شامل تأسیسات زیربنایی مردم میشود. به عنوان مثال، بیمارستانها و ایستگاههای پمپاژ آب از جمله این بارها هستند که در صورت قطع شدن، شهروندان با مشکلاتی مواجه خواهند شد بنابراین در این موارد محدودیتهایی داریم.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که در پاییز خاموشی خواهیم داشت؟ گفت: با توجه به پیشبینیهای صورت گرفته، انشاءالله با کاهش دما شاهد خاموشیها نخواهیم بود.