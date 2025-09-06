کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: با اتصال شبکه بانکی کشور به سامانه املاک واسکان شاهد بهبود فرآیند پرداخت تسهیلات و تسریع در روند اجرای اقدامات بانکی خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - حسن سلیمانی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از مهم‌ترین گام‌ها و اقدامات در حوزه بازار مسکن به شمار می‌رود گفت: اجرای این طرح در راستای شفافیت بازار مسکن به شمار می‌رود که نقش بسیار موثری در حوزه مقابله با احتکار و سوداگری دارد
وی ادامه داد: سامانه املاک واسکان از سال ۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده است، اما هنوز بعد از گذشت چندین سال دستگاه‌ها به این سامانه متصل نشده و کم کاری بسیار زیادی در این حوزه را شاهد هستیم.
او با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در حوزه سامانه املاک و اسکان و بازار مسکن عدم شفافیت کافی در شناسایی مالکان واقعی و خانه‌های خالی بود افزود: طبق قانون باید تمامی دستگاه‌ها به سامانه املاک واسکان متصل شوند، اما هنوز در این بخش کم کاری‌های را شاهد هستیم به طوری که بانک مرکزی باید در حوزه صدور چک و هم در حوزه پرداخت تسهیلات به سامانه املاک و اسکان متصل شود، اما متاسفانه در این زمینه شاهد آن هستیم که شبکه بانکی کشور کم کاری بسیار زیادی می‌کند.
سلیمانی تاکید کرد: تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان آسیب و مشکلاتی ایجاد می‌کند که بخشی از آنها به بازار مسکن باز می‌گردد و ما از این طریق شاهد خلا‌های قانونی و احتکار‌های واحد‌های مسکونی هستیم
کارشناسان سیاست گذاری مسکن بیان کرد: سوداگران با استفاده از خلأ‌های قانونی، اقدام به احتکار ملک و پنهان کردن املاک خود می‌کردند که این موضوع به افزایش قیمت‌ها و عدم تعادل در عرضه و تقاضا دامن می‌زد.
وی اظهار کرد: درصورتی که شبکه بانکی کشور به سامانه املاک و اسکان متصل شود شفافیت در تراکنش‌های بانکی مرتبط با املاک ایجاد می‌شود وبا تکمیل این سامانه ابزار قدرتمندی برای مقابله با 
سلیمانی توضیح داد: در صورتی که شبکه بانکی کشور به سامانه املاک و اسکان متصل شود در آینده شاهد بهبود فرآیند اعطای تسهیلات مسکن به واجدان شرایط خواهیم بود زیرا اطلاعات هویتی و مالکیتی آنها به‌طور دقیق‌تری قابل راستی‌آزمایی است.

