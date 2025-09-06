باشگاه خبرنگاران جوان - سهراب امینی ولاشانی رئیس مرکز تخصصی نوآوری و توسعه فناوری مدیریت مصرف انرژی درباره تفاوت کولرهای BLDC با کولرهای آبی و گازی گفت: در واقع به جای عبارت کولرهای BLDC بهتر است از عبارت دقیقتر کولرهای آبی با موتور BLDC استفاده کنیم. کولرهای BLDC در واقع کولرهای آبی هستند که به جای موتورهای القایی در آنها از موتورهای پربازده BLDC استفاده میشود.
وی با اشاره به تفاوت کلی کولرها ادامه داد: سیستمهای خنککننده به دو نوع آبی و گازی تقسیم میشوند که در کولرهای آبی از تبخیر آب برای خنک کردن هوا و در کولرهای گازی از خاصیت تبرید گاز مبرد استفاده میشود و اصطلاح گازی به علت استفاده از گاز مبرد (یخچالی) در آنها است.
امینی درباره مزیت کولرهای BLDC گفت: مصرف برق این کولرها حدود ۴۰ درصد کمتر از کولرهای آبی با موتورهای رایج القایی است. این دسته از کولرها قابلیت تنظیم پیوسته سرعت را در قیاس با کولرهای رایج (صرفا با تنظیم در دورهای کند و تند) را دارند، که این مسئله نیز منجر به کاهش بیشتر مصرف انرژی میشود.
وی در پاسخ به میزان مصرف آب و برق این دسته از کولرها به نسبت کولرهای آبی با موتورهای القایی افزود: میزان مصرف برق این کولرها ۴۰ درصد کمتر از کولرهای آبی رایج و مصرف آب این کولرها نیز حداقل ۱۵ درصد کمتر از کولرهای آبی رایج است. این مورد را هم در نظر داشته باشید که عموما در واحدهای مسکونی بیش از یک کولر گازی استفاده میشود، اما کولرهای آبی قابلیت توزیع هوا با کانال کشی را دارند.
رئیس مرکز تخصصی نوآوری و توسعه فناوری مدیریت مصرف انرژی با اشاره به تفاوت قیمتی این کولرها نیز گفت: با توجه به این که در فناوری کولرهای آبی با موتور BLDC برای کنترل موتور از درایو استفاده میشود لذا قیمت آنها حدودا دو برابر قیمت کولرهای آبی رایج بوده، اما قیمت این کولرها ۵۰ درصد کمتر از کولرهای گازی است.
وی درپاسخ به اینکه با توجه به قیمت نسبتا بالای این کولرها آیا تسهیلات خاصی به منظور ایجاد انگیزه برای خرید توسط دولت یا وزارت نیرو ارائه میشود؟ گفت: برهمین اساس شرکت توانیر و صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور توسعه ظرفیت تولید این فناوریها ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از منابع خود را به تولید کنندگان موتورهای BLDC و درایو پرداخت کردهاند.
به گفته او علاوه بر این اخیرا تسهیلاتی برای توسعه بازار این فناوری در نظر گرفته شده است که مهمترین آن اعطای تسهیلات لیزینگ با هدف جایگزین کردن موتور BLDC بجای موتور القائی در کولرهای آبی است که این طرح با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و یکی از بانکها در حال اجراست.
منبع: وزارت نیرو