تیم ملی والیبال ایران که هم اکنون در مانیل به سر می‌برد، تمرینات آماده سازی خود را از عصر امروز در فیلیپین آغاز می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال کشورمان که خود را برای حضور شایسته در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان آماده می‌کند، روز گذشته وارد مانیل شد.

برنامه ریزی سفر قطر به مانیل طوری انجام شده بود که تیم ملی در شب ۱۴شهریور وارد شهر محل برگزاری مسابقات شود تا با استراحتی کوتاه نخستین تمرین خود را روز شنبه ۱۵ شهریور در مانیل برگزار کند.

بر این اساس روبرتو پیاتزا از بازیکنان خواست تا در طول مدت پرواز ترجیحا نخوابند تا به محض رسیدن و صرف شام برای خواب به اتاق هایشان بروند و با خوابی کامل شرایط و ساعت فیزیولوژی بدن شان با فیلیپین هماهنگ‌تر شود.

مردان والیبال ایران صبح امروز شنبه ۱۵ شهریور استراحت دارند تا خود را برای نخستین تمرین تیم که اختصاص به کار با وزنه دارد، از همیشه آماده‌تر کنند. 

شاگردان روبرتو پیاتزا که عصر امروز تمرینات خود را در مانیل فیلیپین آغاز می‌کنند، روز یکشنبه در دو نوبت صبح و بعدازظهر تمرینات خود را جدی‌تر از همیشه پیگیری خواهند کرد.

دو دیدار دوستانه با تیم‌های ملی والیبال اسلوونی و آلمان در روز‌های ۱۸ و ۱۹ شهریور از آخرین مراحل آماده سازی تیم ایران برای حضور شایسته در قهرمانی مردان جهان است.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ایران ، فدراسیون والیبال
خبرهای مرتبط
روز‌های پرکار تقوی در بانکوک؛ دیدار با روسای FIVB و AVC
والیبال ایران و افتخاری که دیده نشد؛ یک ایرانی رئیس مسابقات جوانان جهان بود
پیاتزا پس از توقف مقابل قطر: سخت‌تر تمرین می‌کنیم
پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل قطر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شهربانو منصوریان برای ششمین‌بار قهرمان جهان شد
تاریخ‌سازی زهرا کیانی با ضرب نخستین طلای تاریخ تالو بانوان؛ سهیل موسوی برنز جهان را گرفت
بازیکن بارسلونا به استقلال پیوست
صدرنشینی امید‌های ایران با طوفان شش‌گله مقابل گوام + فیلم
۲ بازیکن با تراز جهانی جذب پرسپولیس می‌شوند/ با طارمی هم صحبت کردم
ارمنستان ۰ - ۵ پرتغال/ رونالدو، ایروان را هم فتح کرد+ فیلم
بحرین از مدال‌های بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ رونمایی کرد
انگلیس ۲ - ۰ آندورا/ کار سه شیر‌ها با ۲ گل راه افتاد + فیلم
ووشو قهرمانی جهان/ منصوریان و دریایی طلایی شدند
دبیر: بالا بردن پرچم مقدس ایران لیاقت می‌خواهد
آخرین اخبار
دست رد مدافع مطرح ایتالیایی به پرسپولیس
۴ طلای ۲۴ عیار برای شیرزنان ایران/ ۳ فینالیست در ساندا مردان
ووشو قهرمانی جهان/ منصوریان و دریایی طلایی شدند
۲ بازیکن با تراز جهانی جذب پرسپولیس می‌شوند/ با طارمی هم صحبت کردم
ارمنستان ۰ - ۵ پرتغال/ رونالدو، ایروان را هم فتح کرد+ فیلم
شهربانو منصوریان برای ششمین‌بار قهرمان جهان شد
انگلیس ۲ - ۰ آندورا/ کار سه شیر‌ها با ۲ گل راه افتاد + فیلم
صدرنشینی امید‌های ایران با طوفان شش‌گله مقابل گوام + فیلم
بازیکن بارسلونا به استقلال پیوست
دبیر: بالا بردن پرچم مقدس ایران لیاقت می‌خواهد
تاریخ‌سازی زهرا کیانی با ضرب نخستین طلای تاریخ تالو بانوان؛ سهیل موسوی برنز جهان را گرفت
بحرین از مدال‌های بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ رونمایی کرد
پایان هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی فیتنس با معرفی نفرات برتر
جام بین المللی بدمینتون کاسپین؛ علی حیاتی نقره‌ای شد
هواداران استقلال در انتظار رونمایی رسمی رسمی از بازیکن سابق بارسلونا
کی‌روش در حمایت از قلعه نویی: یک سرمربی خوب دارید
رقابت‌های قهرمانی کشور شنا تحت نظارت ipc/ تهران قهرمان شنا نابینایان ایران شد
قهرمانی نمایندگان ایران در جام بین‌المللی بدمینتون کاسپین
روز‌های پرکار تقوی در بانکوک؛ دیدار با روسای FIVB و AVC
مظفر: با ۲ قدرت جهانی فوتسال هم‌گروه می‌شویم/ آماده رویارویی با تیم‌های قوی هستیم
اسکواش ایران در مسیری تازه؛ امجدخان به تهران رسید
سرمربی پرتغالی هدایت تیم ملی هندبال بانوان ایران را بر عهده گرفت
دنیامالی: برای داشتن جامعه‌ای بانشاط به همکاری بین دستگاهی نیاز داریم
برگزاری جلسه فنی قلعه‌نویی برای بازیکنان
سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان مشخص شد
واکنش مدیرفنی آکادمی استقلال به محرومیت سنگین کادر فنی نونهالان
مسئولیت سنگین بر دوش هادی و مهروز ساعی
سرمربی پاری‌سن‌ژرمن زیر تیغ جراحی؛ دلیل: بی‌احتیاطی در دوچرخه‌سواری!
فوتسال بانوان ایران در سید سوم قرعه کشی جام جهانی
ملاقات کلیدی طارمی با سرمربی المپیاکوس؛ آماده ورود به ترکیب اصلی