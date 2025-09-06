باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال کشورمان که خود را برای حضور شایسته در رقابتهای قهرمانی مردان جهان آماده میکند، روز گذشته وارد مانیل شد.
برنامه ریزی سفر قطر به مانیل طوری انجام شده بود که تیم ملی در شب ۱۴شهریور وارد شهر محل برگزاری مسابقات شود تا با استراحتی کوتاه نخستین تمرین خود را روز شنبه ۱۵ شهریور در مانیل برگزار کند.
بر این اساس روبرتو پیاتزا از بازیکنان خواست تا در طول مدت پرواز ترجیحا نخوابند تا به محض رسیدن و صرف شام برای خواب به اتاق هایشان بروند و با خوابی کامل شرایط و ساعت فیزیولوژی بدن شان با فیلیپین هماهنگتر شود.
مردان والیبال ایران صبح امروز شنبه ۱۵ شهریور استراحت دارند تا خود را برای نخستین تمرین تیم که اختصاص به کار با وزنه دارد، از همیشه آمادهتر کنند.
شاگردان روبرتو پیاتزا که عصر امروز تمرینات خود را در مانیل فیلیپین آغاز میکنند، روز یکشنبه در دو نوبت صبح و بعدازظهر تمرینات خود را جدیتر از همیشه پیگیری خواهند کرد.
دو دیدار دوستانه با تیمهای ملی والیبال اسلوونی و آلمان در روزهای ۱۸ و ۱۹ شهریور از آخرین مراحل آماده سازی تیم ایران برای حضور شایسته در قهرمانی مردان جهان است.